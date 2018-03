V mém srdci bude vždycky na prvním místě Liberec, říká Paulie Garand

Liberecký kraj – Sice bydlí v Praze, do svého rodného Liberce ale stále jezdí. Paulie Garand je rapper a producent, rozjel i vlastní značku oblečení. „Aktuálně je pro mě největší prioritou vytváření třetí desky,“ nastiňuje své plány Garand.

Paulie Garand.Foto: Archiv Paulieho Garanda

S kým z liberecké hudební scény jste si nejbližší?

Nejbližší jsem si samozřejmě se svým hudebním kolegou, který si říká Kenny Rough, a taky s Jakubem Děkanem. S nimi jsem toho prožil v rámci koncertování asi nejvíce a z toho období ve mně zakořenilo nejvíc vzpomínek. Vždy jsem si byl ale taky paradoxně blízko s kluky z libereckých hardcore kapel, jako jsou Tomáš Rothschedl ze Skywalker nebo Tomáš Hajíček z Backfist.

Se kterým českým nebo zahraničním hudebníkem byste chtěl spolupracovat?

Já už jsem si z českých luhů a hájů dost snů splnil, ale stále je tu pár interpretů, se kterými bych rád spolupracoval. Škoda, že jsem nestihl uskutečnit svůj největší sen, a to udělat song s Martou Kubišovou. Tuto osobnost tuzemské hudební scény naprosto miluji a je to moje platonická láska už od puberty. Nemyslím si, že by to vyšlo. Nedávno ukončila svou hudební kariéru. Moje zahraniční modla je Mac Miller, kterému se mi povedlo jednou předskakovat, když měl zastávku na evropském turné v Praze. Těch jmen je ale nespočet.

Sledujete hudební scénu? Co si rád poslechnete?

Sleduji globální i československou scénu. Ze světa mě teď velmi baví soundtrack k filmu Black Panther od Kendricka Lamara, album Bloom od Machine Gun Kellyho nebo album Reaper od intepreta jménem Nothing, Nowhere. Z CZ/SK desek, co nedávno vyšly, mě velmi baví EGO Precedens a singly od Callina nebo kapely Nerieš. Poslouchám taky spoustu žánrů a interpretů mimo rap a teď mi hraje často v uších Zuzana Navarová a jedna z nejkrásnějších českých skladeb Andělská.

Kde čerpáte inspiraci při navrhování módní kolekce?

Inspiraci hledám ve svých oblíbených značkách, které sám sleduji. Už jako malý kluk jsem díky skateboardingu hltal spoustu značek a mým snem bylo mít jednou taky nějakou. Tou inspirací jsem přirozeně nasáklý mnoho let. Ovlivňuje to samozřejmě taky moje hudební tvorba, protože spousta kolekcí vzniká k singlům, klipům nebo celým deskám.

Je Liberec místo, kam se rád vracíte? Co se vám na něm líbí?

Já jsem obrovský patriot a Liberec je ve mně tak hluboce zakořeněný, že už ho ze mě nikdo neodpáře. Já tu prožil strašně krásné dětství na místech, která jsem si zamiloval a kam se budu vracet vždycky rád. Ať už to je Ještěd, Lidové sady a přidružená ZOO a Botanická, čtvrť Staré Město nebo Jizerky, tak mě ten život v nich formoval do člověka, kterým jsem teď. Momentálně mám byt v Praze i v Liberci a pendluji mezi nimi. Kde zakotvím v budoucnu nastálo, ukáže čas, ale v srdci bude vždycky na prvním místě Liberec.

Co plánujete v nejbližší budoucnosti?

Asi největší prioritou je vytváření třetí desky našeho dua Paulie Garand & Kenny Rough, která by měla vyjít v prosinci tohoto roku. Nicméně mě čeká opět dost nabitý rok, co se týká koncertů, natáčení klipů a chystání dalších kolekcí pro moji značku Garand Brand.