V mnoha obcích Jablonecka je relativně domluveno, kdo a jak bude dále vládnout

Jablonecko – Je dobře, jsme spokojeni, hlásí voliči z obcí a menších měst Jablonecka. Většina těch, kdo přišli v pátek a v sobotu ke komunálním volbám, vhodila hlasovací lístek se zaškrtnutým sdružením, které vedl dosavadní starosta. V mnoha obcích a městech Jablonecka tak dopadly komunální volby jasnými vítězstvími „vládnoucích“ garnitur.

Lidé odevzdali 5. října v Jablonci nad Nisou svůj hlas ve volbách do zastupitelstva a doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky.Foto: Deník / Petr Zbranek

Tak tomu je třeba v Železném Brodě. Sdružení Za rozvoj města vedené dosavadním starostou Františkem Lufinkou a dvojkou místostarostou Ivanem Mališem získalo šest křesel v patnáctičlenném zastupitelstvu. „To je nad rámec očekávání, mysleli jsme, že volby budou o mnoho těsnější,“ sdělil Lufinka.

Jestliže „radniční“ sdružení získalo samo o sobě více než třetinu všech platných hlasů, sdružení Občané pro změnu, které vedl někdejší starosta André Jakubička, spadlo z předchozích čtyř mandátů na polovinu. V novém zastupitelstvu tak bude mít dva zastupitele. „Jsme samozřejmě lehce zklamaní, čekali jsme více. Ale i tak děkujeme všem voličům a podporovatelům,“ řekl André Jakubička.

Po jednom křesle obsadí poprvé v Brodě Česká pirátská strana a sdružení Obrodu do Brodu. „Jsme spíš alternativní volbou, ukazujeme na konkrétní věci a rozhodnutí, která se nám nelíbí. To se na malém městě úplně nenosí,“ myslí si lídr sdružení Obrodu do Brodu Jan Mašek.

Do zastupitelského křesla ale za sdružení zasedne akademický malíř a světoznámý sklář Zdeněk Lhotský. Lehce nepřehledná povolební situace nastala v Tanvaldě. Po sedmi mandátech získalo sdružení současného starosty Vladimíra Vyhnálka Volba pro město a místní organizace hnutí ANO 2011. Další síly jsou roztříštěné.

Překážkou velké koalici mezi Volbou pro město a ANO 2011 jsou podle Vyhnálka nevybíravé útoky proti jeho osobě v předvolební kampani. Tu vedli někteří členové ANO. „Samozřejmě musí dojít ke shodě. Ale kompromisy mohu dělat jen do určité hranice, nechci být starostou za každou cenu,“ sdělil Vyhnálek. „Nic není jednoznačné, ale počítám s tím, že dohoda bude jasná v řádech dnů,“ doplnil.

Ihned po sečtení hlasů mají jasno ve více než polovině obcí a měst na Jablonecku. Politická mapa se nebude drasticky přepisovat nejen v Železném Brodě, ale ani v Rychnově, Desné, Smržovce, Malé Skále či Lučanech.

Jednání naopak zatím probíhají v Jablonci, kde se důležitou stranou s pěti zastupiteli stali Piráti. Ke komu se přikloní k dosud vládnoucí ODS (7 mandátů) nebo k hnutí ANO (7)? K nadpoloviční většině v třicetičlenném zastupitelstvu pak chybí už jen čtyři hlasy. „Věříme, že k prosazení našeho programu vede cesta přes koalici. Jednali jsme jak s ANO, tak s ODS. Jsme teprve na začátku jednání,“ vysvětlil lídr jabloneckých Pirátů Jan Polák.