V mnoha obcích Jablonecka už proběhla ustavující zastupitelstva

Jablonecko – Tanvald, Smržovka, Líšný, Rychnov, Malá Skála, Zlatá Olešnice, Lučany, Zásada, Koberovy. Tam všude už vědí, kdo bude dále vládnout obci. Své posty zde obhájili stávající starostové. Novou hlavou obce mají v Držkově, kde se jí dle předpokladů stal Jaroslav Salaba. Končící starostka Jiřina Voláková se stěhuje z obce.

Jiřího Dienstbiera (vpravo) doprovázela po Hamrech náměstkyně hejtmana Lenka Kadlecová, náměstek ministra Marek Ondroušek (v košili) a starosta Velkých Hamrů Jaroslav Najman.Foto: www.vlada.cz

Tady všude byl na ustavujících jednáních zastupitelstev relativní klid. „Na jednání zastupitelstva nikdo z ostatních obyvatel nepřišel. Za dvacet minut jsme měli vše domluvené,“ usmál se staronový starosta obce Zlatá Olešnice Jiří Černý. Ne všude to ale proběhlo v klidu. „Pošlapali jste demokracii, to se jen tak nevidí,“ okomentoval závěry ustavujícího zastupitelstva ve Velkých Hamrech jeden z diváků. Že bude atmosféra přinejmenším elektrizující, bylo jasné každému, kdo předvolební boj v malém městečku na Tanvaldsku sledoval.

Začalo to už dávno před letošními komunálními volbami, těsně před nimi ale atmosféra zhoustla. V tisku se totiž objevily inzeráty, v mnohém dehonestující stávajícího starostu Jaroslava Najmana. Zadával je člen opozičního Sdružení za lepší Hamry (SLH) Petr Štrojsa. Ve volbách ale těsně zvítězilo hnutí Hamrováci 2010, když získalo v patnáctičlenném zastupitelstvu osm mandátů a SLH šest. Poslední místo v zastupitelstvu obsadil lídr sdružení Hasiči Hamry Aleš Hloušek. Ten se přiklonil na stranu sdružení Hamrováci 2010.

Už před úvodem zasedání zastupitelstva promluvil za SLH Jan Šefr. „Chtěli jsme se podílet na chodu města, a proto jsme po vítězi voleb žádali dvě místa v radě města. Narazili jsme ale na odpor,“ popsal. Volba starosty nepřinesla překvapení, hlasy Hamrováků a Aleše Hlouška potvrdily v křesle starosty znovu Jaroslava Najmana, stejně tak místostarostku Kláru Pospíšilovou.

Protikandidát na místostarostu za SLH Petr Štrojsa v hlasování neměl naději na úspěch. Jelikož do pětičlenné rady patří starosta a místostarosta automaticky, volili hamrovští zastupitelé další tři členy. Proti kandidatuře člena SLH se zbytek zastupitelstva postavil i při této volbě. V ní zasednou další dva členové Hamrováků 2010 Tomáš Pelc a David Patrman, doplní je „Hasič“ Aleš Hloušek.

Sdružení SLH se nedostalo ani do finančního výboru, lídr uskupení Ilona Sedláčková usedne alespoň v kontrolním výboru, když ji navrhl i starosta Jaroslav Najman. Podle Jana Šefra ze SLH byly volby do orgánů obce fraškou. „Je to doslova plivanec do tváří voličům, kteří našemu sdružení dali čtyřicet procent všech hlasů,“ sdělil. Po volbě následovala krátká rozhořčená diskuse, v níž padla i výše uvedená slova o poplivání demokracie, ale i smířlivější slova. „Zanechte hádek a dělejte něco pro lidi,“ vyzvala třeba jedna z diskutujících.

Další kolo ustavujících zastupitelstev pokračuje v pondělí 5. listopadu, například v Plavech, Semilech či v Železném Brodě. Kvůli stížnostem na průběh voleb se ustavující zastupitelstvo v Jablonci koná až 15. listopadu. Koaliční dohodu tu podepsalo hnutí ANO 2011, sdružení Společně pro Jablonec a Česká pirátská strana. Koalici podpořil i Michael Vraný, zvolený za hnutí Nová budoucnost pro Jablonec. Jeho lídr Pavel Žur sdělil, že se hnutí od tohoto postupu distancuje.