Muzeum skla a bižuterie v Jablonci je součástí projektu Křišťálové údolí, které poprvé otevírá své brány o víkendu 26. až 27. října.

Muzeum skla a biřuterie v Jablonci. | Foto: DENÍK/ Lenka Střihavková

V muzeu v rámci této akce připravili nejen zcela volný vstup do expozic, ale zejména ukázky tradičních horkých technik výroby skla, tedy tažení figurek a zvířátek nebo foukání technického skla u kahanu. To vám předvedou zruční studenti ze Střední školy řemesel a služeb v Jablonci. Návštěva Muzea skla a bižuterie bude zdarma, v rámci „výkopu“ projektu Křišťálové údolí. Svoji návštěvu si můžete naplánovat po celý víkend od 9 do 17 hodin. Muzeum bude otevřeno také v pondělí 28. října, kdy je státní svátek.