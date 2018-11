V nemocnici budou bezplatně testovat HIV infekci

Jablonec n. N. – Laboratoř jablonecké nemocnice se opět zapojila do Evropského testovacího týdne HIV. Ten letos připadá na konec listopadu. Jedná se o šestý ročník celoevropské kampaně s hlavním cílem zpřístupnit bezplatné testování na HIV infekci.

Testování na HIV. Ilustrační foto.Foto: Deník/Libor Plíhal

„Využít možnosti bezplatného testování HIV lze v nemocnici v Jablonci nad Nisou od pondělí 26. do pátku 30. listopadu vždy od 9 do 14.30 hodin. Zájemci přijdou přímo do laboratoře v 1. patře,“ informovala tisková mluvčí Petra Hybnerová. Na odběr není nutné se předem objednávat. „Výsledky si lze osobně vyzvednout téhož dne odpoledne, pokud se přijde na odběr v dopoledních hodinách nebo následující den,“ doplnila informace vedoucí oddělení klinické laboratoře a hematologie Eva Podzimková. Telefonické sdělování výsledků je možné pouze po sjednání hesla.