Liberecký kraj – Čerstvé pečivo zdarma pro lidi bez domova a osamělé rodiče v azylových domech posílá už více než čtvrtstoletí Sociálním službám města Česká Lípa firma Jizerské pekárny. Ředitel společnosti Roman Kozák nyní získal za dlouholetou podporu lidí v nouzi Cenu Ď. Předání krajského ocenění pro dobrodince a mecenáše proběhlo už podeváté v Novém Boru. Městská cena Ď letos putovala skláři Petru Novotnému.

„Spolupráce s panem Kozákem a firmou Jizerské pekárny trvá řadu let. Někdy je jejich chléb to jediné, co mají naši klienti k jídlu, a bez této pomoci by opravdu hladověli. Navíc každoročně podporují Sportovní hry seniorů a Ples seniorů ve formě občerstvení i cen pro vítězná družstva,“ uvedla za českolipské sociální služby Marie Hamplová, která za nepřítomného vítěze nakonec ocenění také převzala.