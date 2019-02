Plavy – Dva roky utekly jako voda a v sobotu 9. února zažijí Plavy atrakci z největších legendární Lety na saních. A bude se na co koukat, protože přihlášených posádek je hodně.

„Přihlašování posádek jsme museli definitivně ukončit z důvodu omezené kapacity. Máme přihlášeno dvacet strojů,“ přiblížil předseda pořádající TJ Sokol Plavy Milan Makovec.

Areál někdejšího skokanského můstku je zcela připraven. „Sněhu máme zatím spousty, takže mantinely jsou opravdu veliké,“ popsal Milan Makovec. Před samotnou akcí probíhají brigády, při nichž se trať zabezpečuje. Mantinely brání jak zranění účastníků, tak diváků.

NADUPANÝ PROGRAM

Při dosud posledních Letech na lyžích startovalo 13 posádek, letošní přihlášky tak zcela předčily očekávání pořadatelů. „Bude složité to zvládnout v časovém harmonogramu, ale s tím už si snad nějak poradíme,“ pousmál se předseda TJ Sokol.

„Pro obec znamenají Lety na saních velkou prezentaci a reklamu,“ podotkl starosta Plavů Milan Hloušek. Není divu, vždyť sem zamíří možná až 4000 diváků, kteří se pobaví nejen při samotném závodu, ale i při přehlídce strojů, kterou doprovází humorné scénky soutěžících posádek. Potkáte tu lidi nejen z okolí, ale třeba i Liberce či Prahy.

Lety na saních se v Plavech v posledních letech konají jednou za dva roky. Od roku 1983 se s několika přestávkami kvůli nedostatku sněhu konala akce každý rok, stávala se však méně a méně atraktivní. Po zvážení a rozhodnutí konat akci jednou za dva roky se závodníci i diváci do obce vrací opět ve velkém počtu. „Z lidí vyprchávala energie, nechodili na brigády při stavbě tratě, mnohdy byl navíc problém s nedostatkem sněhu,“ popsal Milan Makovec.

Vedle závodů na raftech jsou Lety na saních nejnavštěvovanější akcí v obci se zhruba tisícovkou stálých obyvatel. Soutěží se ve dvou kategoriích. První je umělecký dojem, kdy se hodnotí propracovanost létacího stroje, úbory letců, doprovodné efekty či zda sehrají nějakou scénku. Druhou jsou samotné skoky záleží nejen na délce letu, ale také na stylu a ohlasu obecenstva.

„JSOU TO BLÁZNI“

Aktéři závodu a jejich stroje sklízejí u příchozích obdiv i pochybnosti, zda se to dá na roztodivných saních zvládnout. „Jsou to blázni. S tím bych to nesjela,“ zhodnotila počínání odvážlivců jedna z divaček dosud posledního ročníku Jana Šrůtková z Liberce. Podle Makovce je ale závod relativně bezpečný i pro posádky. Před dvěma lety tu ale přece jen ošetřovali. „Jedna členka posádky Květinové děti měla pohmožděniny, jak vypadla ze saní. Nebylo to ale nic vážného,“ uvedl.

Už od pátečních 15 hodin do sobotních 18 hodin bude uzavřena komunikace Plavy Zasada (Prorubim) z důvodu přípravy a pořádání vlastního závodu Letů na saních. Parkování je zajištěno v okolí Motorestu Morava. „Žádáme všechny fanoušky, aby dorazili s předstihem, aby měli čas a prostor pro zaparkování a čas na pěší přesun do samotného areálu, který trvá asi dvacet minut,“ vyzval Milan Makovec.

Organizátoři zároveň nabádají návštěvníky akce, aby k dopravě využili vlaků nebo autobusů, které jsou zajištěny v daleko větším rozsahu než v letech minulých.

Sobotní harmonogram:

10.30–11.30 doprava a rozmístění strojů v místě dojezdu

12.00 uzavření silnice ke skoku pro veškerou dopravu

12.00–13.00 přehlídka strojů, hodnocení, prezentace a doprovodné hrané scénky

13.00–14.00 vyhlášení nejzdařilejších strojů

14.00–16.30 LETY 1. a 2. kolo závodu

16.30– 16.45 celkové vyhlášení vítězů