Léta nevyužívaný a opuštěný objekt v centru Rychnova se má do poloviny roku 2023 zcela proměnit. Obyvatelé města by do objektu někdejších skladů výrobce nábytkového kování měli v budoucnu mířit za úředníky, lékaři či do knihovny. Objektu se ve městečku neřekne jinak než Tilia, podle názvu firmy, která tu dlouhá léta působila.