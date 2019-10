Obyvatelé Semil dostávají v těchto dnech do schránek zpravodaj místní radnice. Jmenuje se Semilské noviny a nyní vyšel se zajímavým bonusem. Každá domácnost ke zpravodaji dostala šité sáčky na potraviny. Radnice tak podpořila zajímavý ekologický experiment.

„Sáčky představují alternativu k dnes nadužívaným jednorázovým igelitovým pytlíkům. Jsem přesvědčena, že je nutné se zaobírat nejen myšlenkou třídění odpadů, ale především hledáním možností, jak vzniku odpadů předcházet,“ popsala starostka Semil Lena Mlejnková.

Radnice zároveň pomohla chráněné dílně Sdružení Tulipan. „Zaměstnanci chráněné dílny mají práci – šijí pro nás ekologické sáčky na potraviny, do kterých je možno ukládat ovoce, pečivo a tak dále a my alespoň nepatrně přispějeme ke snížení množství používaných igelitových pytlíků,“ doplnila Mlejnková.

Jde o prodyšný bílý sáček se zdrhovadlem. Jejich nezávadnost a možnost je používat k nákupu potravin potvrdil atest z Technické univerzity v Liberci. „Použitý materiál je pružný, sáčky je možné prát opakovaně v pračce, případně v nich ovoce či zeleninu rovnou omýt,“ přiblížila ředitelka Sdružení Tulipan Zora Machartová.

Komu se sáčky osvědčí, může si v semilském turistickém informačním centru zakoupit další. V sadě za 99 korun jsou tři sáčky, které jsou v jednom dalším uschované. Budou i plátěné na chléb a dají se přikoupit. „V sadě jsou dva malé a jeden velký sáček. Má to sloužit jako vzor a hlavně podpora chráněné dílny. Už jsem sáčky osobně vyzkoušela. V tom malém jsem měla šest rohlíků a dva kilogramy jablek,“ přiblížila starostka.

Lidem se projekt líbí

Místní jsou z počinu nadšení. „Je báječné, že zde v městečku a okolí podobné ekoprojekty fungují a mnoho dalších vzniká. Vidím, že přibývá lidí, co si uvědomují ekologické problémy a dle toho se chovají. Jsem moc ráda za to, že i město Semily je v této osvětě aktivní, protože je to nejefektivnější,“ sdělila místní zastupitelka Kateřina Jínová. „Naprosto super nápad. Moc se mi líbí, že je na obecní úrovni. Jiné obce by si mohly vzít příklad,“ doplnila další obyvatelka Semil Klára Machalická.

Radnice podporuje Sdružení Tulipan dlouhodobě. Sdružení tu v areálu Ostrov provozuje bistro s chráněnými pracovními místy pro lidi se zdravotním omezením. „Byli bychom rádi, aby se používání ekologických sáčků stalo pro občany běžnou záležitostí, stejně tak jako používání látkových tašek místo tašek igelitových,“ dodala starostka.

Sdružení Tulipan provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním. V rámci poradenských služeb pomáhá nejenom těm, kteří jsou zaměstnanci sdružení, ale zároveň všem, kteří potřebují získat informace k řešení jejich problémů. Realizuje i celou řadu kulturních, volnočasových a vzdělávacích akcí, jejichž cílem je inkluze mezi zdravou a handicapovanou populací. V Chráněné dílně Tulipan zaměstnává lidi se zdravotním postižením, kteří by neměli šanci uplatnit se na běžném pracovním trhu. V současné době zaměstnává desítky osob. Výrobky z Tulipanu si lze zakoupit na prodejních akcích, trzích či slavnostech v celém Libereckém kraji.