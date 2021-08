V Semilech chystají velkou slávu. Do města se sjedou historické parničky

Semilští dobrovolní hasiči letos slaví 150 let od svého založení. Při té příležitosti se do města sjedou historické parní stříkačky z celé země. Oslavy budou probíhat o víkendu od 14. do 15. srpna na ostrově v Semilech.

Do Semil se sjedou historické parničky z celé republiky. | Foto: Dobrovolní hasiči Semily

"Jedinečnost akce spočívá v tom, že parní stříkačky, které se v Semilech v rámci oslav představí, byly vyrobeny v letech 1881-1912 a málokdy se v takovém počtu na jednom místě setkávají," vysvětlil starosta SDH Semily 1 Marek Vrtilka. Celou akci odstartuje letní kino v pátek 13. srpna ve 21:30 hodin, ve kterém se diváci mohou těšit na snímek „Hoří, má panenko“. V sobotu mohou zájemci kromě prohlídky historických parních stříkaček bude vidět i dálkovou přepravu vody. Během kulturního programu vystoupí Studio Damúza, kapela BABYLON BAND, THE PEANUTS a večer zahraje MAGNUM JAZZ BIGBAND a SUPERHERO KILLERS.