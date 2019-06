Nová mateřská škola v Semilech má v roce 2021 přivítat 110 dětí. Radnice získala na stavbu za 97 milionů 82 milionů korun z dotací.

„Cena zahrnuje nejen nízkoenergetickou budovu, ale také přeložky, parkoviště, zahradu a podobně. Je to také o komfortu spaní a kapacitě včetně dvouletých dětí,“ přiblížila starostka Semil Lena Mlejnková.

Stavba vyroste na místě stávající školky Pod Vartou, v klidné lokalitě města a v těsné blízkosti zahrádkářské kolonie Treperka. Areál původní školy pochází ze 70. let 20. století a už tehdy byl postaven jako provizorní. V současnosti není v dobrém technickém stavu, v roce 2013 úřady vydaly rozhodnutí o odstranění stavby.

Město už několik let ví, jak by stavba měla vypadat. Architektonická soutěž proběhla v roce 2015 a přilákala nebývalý zájem architektů nejenom z České republiky, ale i z Německa, Slovenska, Rakouska, Švédska, Španělska anebo Japonska. V budově budou souběžně a zároveň nezávisle probíhat dva programy vzdělávání. Pasivní budovu mají podle vítězného návrhu architekta Marka Topiče tvořit dva propojené kruhy. Jedna část bude patřit waldorfské mateřince, druhá klasické. V průsečíku kruhů bude společné zázemí.

Získání dotace kvituje i někdejší starosta Semil a současný poslanec Parlamentu ČR Jan Farský. „Dotace pomůže celému městu, nejen školce,“ sdělil.

Co ale s dětmi, kterým dnešní školku zbourají? V roce 2016 radnice za 2,4 milionu korun zakoupila objekt na Komenského náměstí, který nyní rekonstruuje pro potřeby přechodné mateřské školy.

Rekonstrukce objektu na Komenského náměstí bude stát město 23 milionů korun a měla by být dokončena do konce tohoto roku. Po jeho dočasném využití pro účely náhradní mateřské školy zde najdou zázemí učebny sousední Základní umělecké školy (ZUŠ) Semily. „Dlouhodobě řešíme nedostatečnou kapacitu základní umělecké školy, takže nám to vyřeší dva problémy najednou. Rok tam bude školka a pak ji za minimální náklady upravíme pro ZUŠ,“ vysvětlila Mlejnková.

Novou mateřskou školu bylo město Semily připraveno postavit i bez dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, neboť provoz stávajících budov byl už neudržitelný. „Díky dotaci však nedojde k zastavení ostatní investiční činnosti ve městě. Pokud bychom totiž dotaci nezískali, museli bychom scházející prostředky řešit úvěry, což by zatížilo město na mnoho let dopředu,“ prohlásila starostka.

Veřejnou zakázku na stavbu nové školky město vypsalo letos v dubnu, v současné době probíhá příjem nabídek. „Stavební akce v sobě zahrnuje i demolici či sadové úpravy,“ doplnila Jana Dvořáková z odboru rozvoje a správy majetku semilské radnice.

Město se snažilo získat dotace na výstavbu nové mateřské školy tři roky. Protože ale na žádnou nedosáhlo, rozhodla se starostka jednat a s podporou měst a obcí nejen z Libereckého kraje se jí podařilo přesvědčit ministerstvo pro místní rozvoj, aby vyhlásilo dotační výzvy na výstavbu předškolních zařízení. Ministerstvo na tyto projekty vyčlenilo celkem 1,2 miliardy korun, zájem ale byl tak obrovský, že se sešlo žádostí za 3,5 miliardy.

V okolních městech se naposledy postavila nová školka v Jablonci. V roce 2011 vyrostlo v areálu nemocnice zařízení pro 40 dětí. Stavba nové budovy přišla jabloneckou radnici celkem na 18,5 milionu korun, polovinou přispěl Liberecký kraj.