V Semilech už bruslí pod širým nebem

Semily – Ještě pořádně nemrzne. Semilští ale i tak bruslí – u archivu.

Bruslení. Ilustrační foto. Foto: Deník/ Michal Fanta

Když Kamil Jourin po sprintu k mantinelu zabrzdí, kamarády zasype sprška ledových střípků. A to je kousek za mantinelem na silnici jen kaluž, za krajnicí bláto. „Jdeme na brusle v mikině, na hlavě kšiltovku. Jezdívali jsme do Lomnice na stadion, ale tady za dne po práci, to nemá chybu,“ pochvaluje si. Není sám, jeho rodinu doplňují v neděli odpoledne desítky lidí. „Hraju fotbal, florbal, chci hrát i hokej,“ vysvětluje osmiletý Honza ze Železného Brodu. Venku v Semilech tu bruslil už loni.

MOBILNÍ KLUZIŠTĚ

V okolí se jinak bruslit nedá, leda v zimních arénách. Semilská radnice ale před loňskou zimou koupila mobilní kluziště. Z Turnova, kde bylo úspěšně několik let provozováno.

Je to docela velké – 17,5 krát 35 metrů. Plocha se skládá ze speciálních pryžových pásů, ve kterých jsou zataveny trubičky pro rozvod teplonosného média po ploše. Technologie chlazení využívá ekologická chladiva a umožňuje vytvoření kvalitního ledu až do teploty okolí plus 10 stupňů Celsia.

Kluziště bylo umístěno na ploše vedle státního okresního archivu. A když kluziště, tak se vším všudy. O led se stará rolba, otevřen je malý kiosek. Nemáte brusle? Pokud máte aspoň trošku štěstí, najdete svoje číslo v půjčovně. Toaleta a lavice s věšáky tady v podstatě už ani nepřekvapí.

DESET TISÍC

Vše se tady objevilo už loni. „Ze začátku jsme měli pochybnosti o využití ledové plochy, první týdny provozu nás však vyvedly z omylu. Kluziště bylo od samého začátku hojně využíváno veřejností, školami i různými spolky,“ přiblížila ředitelka Sportovního centrav Semilech Lenka Havlová. Během první bruslařské sezóny, která čítala 80 dní, navštívilo zdejší kluziště zhruba 10 tisíc návštěvníků!

Dopolední časy ve všední dny budou i v letošní sezoně nabídnuty školám, odpolední ve všední dny a víkendové časy veřejnosti a večery hokejistům. Zatímco na klasických zimních stadionech bývá veřejnosti vyhrazen pouze malý zlomek bruslicího času, v Semilech je to naopak.

Za příznivého počasí je kluziště otevřeno každý den v rozsahu od cca 8 do 21 hod. Dopolední, odpolední a večerní bloky jsou odděleny technickou přestávkou pro údržbu ledu. Délka sezóny závisí na venkovních teplotách a povětrnostních podmínkách, dle předpokladu se v Semilech bude bruslit do konce února příštího roku.