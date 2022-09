V Tanvaldu si mohou oddechnout, teplo jim do konce roku 2023 nezdraží

Obyvatelé Tanvaldu napojení na centrální vytápění mají klid, zálohy za teplo by se jim neměli zvýšit minimálně do konce roku 2023. Sdělil to starosta města Vladimír Vyhnálek.

Ilustrační foto | Foto: Deník