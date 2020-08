Opravy mostu v Turnově komplikují dopravu už radu měsíců. Jedná se o most, po kterém vede silnice I/35. V jednom směru na Prahu a v druhém na Jičín. S koncem prázdnin jde rekonstrukce do svého finále.

17. a 18. srpna položil zhotovitel oprav nový povrch a Ředitelství silnic a dálnic uvede stavbu do předčasného užívání v pátek 28. srpna. Most bude ještě ze spodní strany sanován a budou zde probíhat dokončovací práce. Doprava už by ale měla být bez větších komplikací.