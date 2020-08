Schopné a spolehlivé lidi hledá Městský úřad v Turnově. Nabízí jim práci v okrskových volebních komisích (OVK) pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje, které se budou konat 2. a 3. října 2020.

Ilustrační foto - volby | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Členem komise může být státní občan České republiky, kterému je 18 let a není kandidátem do Zastupitelstva Libereckého kraje. Volby začínají v pátek 2. října ve 14.00 a tento den potrvají do 22.00 hodin. Pokračovat budou v sobotu 3. října od 8.00 do 14.00 hodin. Poté bude komise sčítat hlasy a sumarizovat výsledky voleb.