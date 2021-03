Muži nyní hrozí pokuta ve výši sto tisíc korun. O brutálním způsobu, kterým se chtěl štěněte na parkovišti mezi prodejnou Penny a sportovním areálem Maškova zahrada zbavit, informovala Prima CNN News. Téměř čtyřminutovou akci, při které muž přijel v ranních hodinách na parkoviště, vystoupil z auta, z kufru vytáhl psa, se kterým mrštil o zem, rozházel okolo salám a odjel natočily kamery a situaci sledovali také náhodní svědci ze zaparkovaného auta. Ti duchapřítomně zavolali strážníky a také si poznamenali registrační značku auta. Muž je nyní podezřelý z týrání zvířat. Maximální pokuta je v tomto případě sto tisíc korun.

Adopce zatím není možná

Strážníci předali štěně do turnovského útulku Srcem pro psy. "Je to asi tříměsíční fenka. Mikročip nemá, je hubená. Je hodně vyplašená a bojí se. O samotě pláče a učůrává," popsala majitelka útulku Dominika Šmídová.



Ačkoliv hodně lidí píše a volá, že by si fenku rádi osvojili, adopce psa zatím není možná. "Fenku teď čeká karanténa a veterinární péče. Ze zákona s ní teď čtyři měsíce nebo do konce správního řízení nesmíme nijak nakládat. Nejvíc by nám pomohlo, kdyby se majitel psa pokusil to, co udělal, alespoň částečně napravit. Stačilo by, aby podepsal darovací smlouvu,“ dodala Šmídová.

Fenka, která zatím nemá jméno, putovala hned první den do dočasné péče, kde se pomalu seznamuje s okolím. Pokud by chtěl pejskovi a útulku někdo finančně pomoci, může poslat příspěvek na účet 2101684287/2010.