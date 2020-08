V Turnově otevřou kurz sebeobrany. Přihlásit se mohou dospělí i děti

Turnovský oddíl juda pořádá pro ženy, muže a rodiče s dětmi od 10 let kurz sebeobrany. Přihlášky můžete podávat do 22. září. Kurz se bude konat ve sportovní hale u nádraží od 29. září do 17. listopadu 2020 vždy v úterý od 19:45 do 21:00 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Tomáš Januszek