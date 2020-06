„Z venkovních úprav bude příští týden dokončeno atrium a položena zámková dlažba parkoviště v dvorní části objektu Domova důchodců Pohoda,“ přiblížil investiční technik Miloslav Chrumko z turnovského odboru správy majetku.

Centrum vyrostlo na místě někdejší dožilé bytovky v ulici 5. května, kterou město za 2,5 milionu nechalo zbourat. Původně tu měl být bytový dům s využitím pro seniory, matky s dětmi v krizové situaci a sociálně slabší obyvatele. Nakonec však zvítězil projekt Alzheimer centra a tím i vybudování celého areálu s komplexními službami pro seniory.

Senioři se tak soustředí do komplexu budov, ve kterém si vyberou místo dle svého aktuálního stavu. Během pobytu v daném zařízení by se pohybovali ve známém prostředí a lépe adaptovali. Nespornou výhodou je blízkost nemocnice a střední zdravotnické školy. „Toto propojení nám dává hluboký smysl,“ potvrdil starosta města Tomáš Hocke.

Domov důchodců Pohoda má kapacitu 76 lůžek, po dostavení centra přibude dalších čtyřiadvacet. Budova Alzheimer centra se bude skládat ze dvou lůžkových bloků po pěti a sedmi dvoulůžkových pokojích, mezi nimiž bude umístěn blok se zázemím a společenské prostory.

Nová místa pro seniory jsou podle radnice potřeba. Čekací doby v Libereckém kraji jsou zde totiž delší než v jiných krajích. „I my bychom byli spokojenější, kdyby potřebnost u těch lidí byla naplněna dříve než po dvou letech, jak je tomu v současné době,“ popsala místostarostka Turnova Petra Houšková. Průměrný věk klientů v turnovském domově důchodců je 86 let.

Částka na realizaci stavby centra je 39,7 milionu korun. Stavba musí být zkolaudována do 31. července. Na stavbu využilo město Turnov dotaci z programu ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 31 milionů korun.

Radnice dále plánuje v sousedství postavit tři domy s pečovatelskou službou s třiceti byty. Náklady na výstavbu odhaduje na 87 milionů, od státu ale mohou podle starosty získat dotaci jen ve výši 12,5 milionu korun. „Což je pořád velký nepoměr,“ sdělil Tomáš Hocke.

Radnice chce tak počkat, zda se v nejbližších letech podpora státu na tyto domy nezvýší. Projekt je nyní ve fázi získávání stavebního povolení, rádi by domy postavili do čtyř let. Domy s pečovatelskou službou by měly snížit dlouhou čekací dobu na umístění v DD Pohoda. Podobných zařízení v Libereckém kraji v posledních letech přibývá, potřebám ale nestačí.

V Jablonci nad Nisou na podzim roku 2015 otevřel výrobce zabezpečovací techniky Jablotron domov pro seniory pod názvem Anavita. Nejmodernější zařízení svého druhu nejen v našem regionu vzniklo přestavením jednoho z objektů bižuterní firmy ve zdejším areálu. Zhruba polovina lůžek tu slouží pro seniory trpící demencí či Alzheimerovou chorobou.