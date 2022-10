Kategorie I s alokací 500 tisíc korun je určena široké veřejnosti. Do uzávěrky dorazilo 5 návrhů v částkách od 57 do 250 tisíc korun. Patří mezi ně herní prvky, servisní cyklostanice na třech místech ve městě, pítko do městských sadů či instalace ptačích budek v sadech.