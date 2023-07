Lenka Zvoníčková Táchová vystudovala sociologii, dnes ale vyrábí řemeslnou zmrzlinu podle receptů italských mistrů. V Turnově si kvalitní zmrzlinu lidé spojují s její značkou Togelato. Kavárna a zmrzlinárna se nachází ve Skálově ulici, jen kousek od Muzea Českého ráje, výroba a víkendový prodej pak probíhá v Nádražní ulici. V nabídce mají klasiku, oblíbená je i jejich zmrzlina z čerstvě namletého máku.

Celý příběh řemeslné zmrzliny z Turnova lze dohledat v době před deseti lety. Tehdy koupila Pražačka Lenka Zvoníčková Táchová malou chatku v Mladostově nedaleko Turnova. „Konec světa, říkali jsme si. Ale tenhle kraj nám učaroval a dnes přemýšlíme, že se do Turnova nebo okolí přestěhujeme,“ pousmála se.

V té době se už živila jako foodstylistka. Co to je? V kuchyni uvaří pokrm, naaranžuje jej a profesionální fotograf pokrm nafotí pro knižní i internetové vydání kuchařek. Nebo aranžuje jídla či nápoje pro natáčení filmů a reklam. Třeba umělou zmrzlinu. „Bylo mi líto, že vytvářím věci, které jsou sice vzhledově perfektní, ale nikdo je neochutná. Tak jsem si řekla: proč nezkusit něco, co udělá radost mnoha lidem? Pořádná zmrzlina je pro to jako stvořená,“ připomněla.

Začala studovat, co má dobrá zmrzlina obnášet. Při tom narazila na fakt, že ti nejlepší zmrzlináři jezdí studovat obor do Itálie. Ostatně, kam jinam, vždyť italská zmrzlina je minimálně celoevropský pojem.