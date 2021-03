V úterý 16. března bude na jeden den uzavřena polovina mostu přes Jizeru na průtahu Turnovem, a to oba pruhy ve směru na Liberec a Prahu.

Město Turnov | Foto: www.craj.info

„Doprava bude svedena v obou směrech vždy do jednoho jízdního pruhu tak, jak to fungovalo při velké opravě mostu,“ sdělil technický pracovník ŘSD Daniel Mach. Důvodem je provádění zatěžovací zkoušky v době od 10 do 14 hodin. Zatěžovací zkouška není prováděna z obavy o únosnost mostu.