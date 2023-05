/FOTO, VIDEO/ Již několik týdnů prochází kompletní přestavbou čerpací stanice Orlen Benzina v Železném Brodě. Provozovatel největší sítě čerpacích stanic v Česku, společnost Orlen Unipetrol, tak pokračuje v investicích do modernizace a rozvoje své sítě.

Železný Brod, čerpací stanice, rekonstrukce, Benzina, 2023 | Video: Sedlák Jan

Čerpací stanice v Železném Brodě prochází rozsáhlou rekonstrukcí, jejímž cílem je zlepšení komfortu pro zákazníky a rozšíření nabídky produktů, služeb a sortimentu. „Nyní probíhá výměna podzemních technologií, renovace pojezdové plochy a instalace nových výdejních stojanů,“ přiblížila Lada Gadas z tiskového oddělení společnosti.

Součástí rekonstrukce je i nová budova kiosku doplněná o venkovní sezení, kde si zákazníci budou moci dát kromě kávy i oblíbené hot dogy a další produkty z nabídky čerstvého sortimentu.

Rekonstrukce ale mnohé nepotěší. Čerpací stanice totiž nebude doplněna o mycí linku, která zde mnoho let sloužila. „To je škoda. I když několik let fungovala jen s čistou vodou, stačilo to. Teď nebude myčka široko daleko,“ povzdechl si jeden z místních řidičů Petr.

Mezi Libercem a Smržovkou budou výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy

Pro pohonné hmoty musí nyní železnobrodští řidiči na druhý konec města. V areálu Technických služeb najdou městskou čerpací stanici.

Jen loni společnost investovala 9,2 miliardy korun. V maloobchodě skupina pokračovala v investicích do modernizace a rozvoje své sítě čerpacích stanic Orlen Benzina, která je největším řetězcem v České republice. V České republice skupina provozuje 431 stanic. Občerstvovací koncept Stop Cafe je dostupný na 334 z nich.

Skupina také pracuje na rozšiřování infrastruktury pro elektromobilitu. Na konci roku 2022 provozovala elektro dobíjecí stojany na 55 čerpacích stanicích. Skupina loni rozšiřovala také své aktivity na Slovensku, kde má nyní 51 čerpacích stanic, a zejména v Maďarsku, kde díky akvizicím na konci loňského roku měla 79 čerpacích stanic.