V sobotu 30. května otevře společnost MotorGate v bývalé Koloře vedle obchodu Lidl nové Muzeum socialistických vozů. Tento den si návštěvníci určí výši vstupného sami.

Výstava automobilů Škoda MB 1000 na zámku v Mnichově Hradišti. | Foto: Deník/ Franzkiová Pavla

V neděli 31. května pak bude v muzeu dětský den. Děti do 15 let budou mít tento den vstup do muzea zdarma.