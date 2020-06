Otevřeno bude v pátek a v sobotu. Pracovníci dvora budou při odběru množství odevzdaného odpadu evidovat. Stejně tak proběhne evidence osob, které odpad přijdou odevzdat.

Sběrný dvůr. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Vladimír Šťastný

Pro první polovinu letošního roku stanovilo město termín otevření sběrného dvora na pátek 12.6 od 9:00 do 18:00 a na sobotu 13.6 od 9:00 do 12:00. Odevzdat odpad zdarma budou moci pouze lidé, kteří jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství v Železném Brodě.