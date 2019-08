Železný Brod se i kvůli těmto faktům propadl v Indexu kvality života 2019, který sestavuje společnost Obce v datech ve spolupráci s poradenskou firmou Deloitte. Meziročně ze 46. na 125. místo, což je v ČR rekordní propad. Žebříček porovnává dostupná data ve všech 206 obcích s rozšířenou působností v Česku.

V anketě přitom klesly oproti loňsku všechny hodnocené obce Libereckého kraje. Podle Deloitte si Železný Brod pohoršil v ukazatelích hazardu, stěhování mladých, dětských lékařů a v nezaměstnanosti. O výsledcích žebříčku mnoho lidí diskutovalo jak osobně, tak na sociálních sítích. Do takové míry, že železnobrodská radnice přispěchala s vyjádřením. „Nic dramatického se neděje,“ sdělil starosta František Lufinka.

Zároveň se pustil i do analýzy jednotlivých bodů. Tak třeba index dostupnosti dětských lékařů, který zkreslil odchod jedné ze dvou dětských lékařek do důchodu. „Stávající paní doktorka svou práci zvládá, stížnosti od maminek nejsou,“ poznamenal starosta.

Město si pohoršilo i v indexu hazardu. „Paradoxně se snížil počet technických zařízení a heren hazardu ve městě, ale v tabulce jsme propadli o 54 míst,“ poukázal místostarosta Ivan Mališ.

Obyvatelé Železného Brodu se rozdělili na dva tábory. Jeden tvrdí, že index odhalil to, co už dávno vědí. Tedy to, že město strádá. A doslova vymírá. „Krámy zavřené, nápisy k pronájmu. A dřív to bývalo tak úžasné město. Teď jen přežívá,“ shrnula za všechny Eva Křečková.

Jiní Broďáci to ale tak smutně nevidí. „Myslím si, že v těchto anketách je důležité, jak rychle či s jakou odvahou jsou vyplněny. Vždyť to není tak dlouho, kdy byl Brod vyhlášen jako Město pro byznys. A stále je to stejný Brod,“ myslí si třeba živnostník Karel Sobotka.

Město nemůže ovlivnit řadu faktů, které zkreslují jednotlivé výsledky. Třeba v indexu bankomatů město také výrazně spadlo. „Nemůžeme ovlivnit, jak si banky rozdělí počet bankomatů v našem městě. Nebrali na nás ohled ani při jednáních o zachování bankovních poboček,“ narazil starosta na fakt, že z města zmizela pobočka Moneta Money Bank a pobočka Komerční banky omezila činnost.

„Činnost naší pobočky jsme bohužel museli ukončit, neboť její další provoz by byl neekonomický,“ přiblížil mluvčí Moneta Money Bank Jakub Švestka. Jako satisfakci v ulici Masarykova u sokolovny instalovala banka moderní vkladový bankomat, který vedle výběru hotovosti umožňuje zdarma vložit hotovost na vlastní účet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Provoz omezila i pobočka Komerční banky, byť zůstává nadále v provozu. Ukončila však pokladní služby. K dispozici tu je vkladový bankomat a jen pro vybrané klienty možnost předávat na pobočce hotovost prostřednictvím uzavřeného obalu se zrychleným režimem účtování.

Jedinou stálicí tak zůstává Česká spořitelna, která tu má pobočku od roku 1936. „V současnosti ani v následujících měsících uzavírat železnobrodskou pobočku neplánujeme,“ sdělil mluvčí České spořitelny Lukáš Kropík.

Výsledky ankety bude brát radnice do budoucna v úvahu. „Nejsme úplně spokojeni se situací, víme, že je co zlepšovat. Jsme rádi, že mnoho Broďáků vnímá kvalitu života v našem městě jako normální. Na závěr tedy něco pozitivního, co média vůbec nezaznamenala: Co se týče Indexu průměrné délky života, ta je na Železnobrodsku velmi dobrá, jsme na 35. místě v republice,“ doplnil František Lufinka.

Index kvality života zahrnuje 29 parametrů, které vyjadřují úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní péče, podmínky pro práci, bydlení a vzdělání, dostatečnost služeb a také vztahy mezi lidmi například ve formě spolkového života. Analytici podle Deloitte obce subjektivně nehodnotí, pracují s využitím metodik OSN a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).