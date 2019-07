Trať není příliš náročná a hodí se tak pro děti a mládež. Jde o zhruba pětisetmetrový okruh s různými překážkami a klopenými zatáčkami. Obec Bedřichov na výstavbu areálu získala dotaci od Nadace ČEZ přesahující 270 tisíc korun. Trať postavil známý crossový biker Michal Maroši. Areál je volně přístupný.

Centrum má lákat lidi do obce i přes léto a doplňuje tak stávající turistickou nabídku. Zájemci nyní mohou navštívit koupaliště s vodou zbarvenou do černa rašelinou, lanové centrum, dětské stezky a mohou samozřejmě vyrazit na výlety do Jizerských hor.

Cyklistická dráha s překážkami a zatáčkami už hostila účastníky nedávné letní olympiády dětí a mládeže. „Je to pěkná trať, možná jsem ji čekal o něco těžší,“ poznamenal čtrnáctiletý Petr, jeden z účastníků olympiády.

I několik týdnů po otevření bike parku je tu stále živo. Na trať se spouští hned několik mladých lidí. „Vstup na trať je individuální, na vlastní nebezpečí. Není to nijak organizováno,“ přiblížil starosta Bedřichova Petr Holub.

Vybudování Bike skill centra oživí obec s 350 stálými obyvateli od jara až do podzimu a nabídne další možnosti aktivního vyžití především pro děti a mládež. Areál zimního stadionu, s výjimkou tenisových kurtů, totiž většinou bývá přes teplé měsíce nevyužitý. „Všem, kdo si přejí zlepšit techniku jízdy na horském kole, nabízí vhodný tréninkový prostor,“ doplnil Holub.

K dotaci přispěli i sami návštěvníci a obyvatelé Bedřichova, kteří zde v zimě závodili v bílé stopě na legendární Jizerské 50 nebo pomáhali pohybem na běžkařském trenažéru v ČEZ Energy zóně.

„Velmi nás těší, když sportující v rámci jedné akce mohou jednoduše svým pohybem podpořit dobročinnou či jinak společensky přínosnou aktivitu v dané lokalitě. Jako v Bedřichově, kde nadšení běžkaři i fanoušci investovali svou energii do vzniku sportoviště, které poslouží zejména dětem a poskytne smysluplné trávení volného času,“ sdělila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Bedřichov je v létě oblíbenou destinací rodin s dětmi. Okolí nabízí hned několik stezek především pro děti – loni otevřeli stezku Modré putování za zázračnou vodou. Vede skleněnými znameními z kamínků od zdejšího informačního centra, kde zájemci obdrží hrací kartu s mapou, za Hotel Jelínek k soše a křeslu víly Izeríny, dále po sjezdovce na Vysoký hřeben až k léčivé studánce a na skálu Trniště. Odsud čeká turisty návrat do informačního centra, kde absolventi putování dostanou odměnu.

Další hru nabízí Mravenčí stezka a Stezka k viklanu. Bedřichov také před několika lety připravil dva výletní okruhy v celkové délce 9 kilometrů přímo po obci. Nejen na děti pak čeká v obci i lanový park s horolezeckou stěnou.