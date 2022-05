Samozřejmě zavzpomínala na prožitá léta. „Bydleli jsme na Pražské ulici, oba moji rodiče byli Němci. Maminka se jmenovala Anna Hofmanová, tatínek Franz Manert.“ Na základní školu chodila do dnešní Základní školy Pivovarská. „Pamatuji si, jak jsme chodily s holkama do kina. Bylo u pivovaru, jmenovalo se Kino invalidů, ani nevím proč.“

OBRAZEM: V Železném Brodě otevřeli radnici, uctili padlé a odpálili ohňostroj

Po základní škole vystudovala Střední školu ekonomickou na dnešním Horním náměstí. Již za války pak nastoupila jako administrativní pracovnice do firmy rodiny Brdečků. „Pak už jsem vlastně celý život pracovala v podniku Autobrzdy. Tam jsem se i poprvé setkala se svým budoucím mužem,“ popsala Valerie Kopalová. Mnoho let působila aktivně v Červeném kříži.

Po válce jako jedna z mála německých obyvatel zůstala Valerie v Jablonci. Jako mladé děvče válku sice registrovala, ale jak říká, přežila ji relativně v pokoji, stejně tak odsun jiných Němců hned po válce. „Asi i proto, že jsem uměla perfektně česky,“ vysvětlila stoletá žena, která má dodnes německé občanství. Naopak její sestra Zuzana prožila dospělý život právě v Německu. Dnes již nežije, přesto zpoza hranic přijelo hned několik příbuzných paní Valerie.

Pamatuje si třeba i vývoj místních novin, které se za desetiletí přetransformovaly do dnešního Jabloneckého deníku. „Hlavně manžel jablonecké noviny četl. Do Deníku se ráda podívám i dnes,“ pousmála se.

Část areálu pod Kozákovem slouží uprchlíkům z Ukrajiny. Postavili jim i skleník

Hodně vzpomíná i na manžela Jaroslava Kopala. „Pracovali jsme, žili, byl to krásný život. Ráda na společně prožité chvíli vzpomínám.“ Manželství bylo podle ní šťastné, i když bezdětné. „Často jsme jezdívali na výlety, chodili na procházky.“

Zdroj: Deník/Jan SedlákI ve svém věku má ještě plány do budoucna. „Ráda bych navázala kontakt s kolegyněmi z práce. Některé nemusí už být mezi námi, ale měla jsem i podstatně mladší kolegyně. A ráda bych se podívala do míst, kde jsem kdysi bydlela.“ Když ale ředitel Domova důchodců Jablonecké Paseky Jan Sembdner za paní Valerií přišel s nabídkou, že ji vezme na kávu v budově jablonecké radnice, kde oslavila svou svatbu, odmítla ho. „Řekla mi, že jsem ženatý a že by mne jen přivedla do řečí,“ pousmál se Sembdner.

Klientkou zařízení je Valerie Kopalová relativně krátce, nastěhovala se sem v roce 2019, tedy ve věku bezmála 97 let. „Dodnes si ráda popovídá se spolubydlícími, účastní se aktivit, chodí na kávu, v létě se jde posadit do parčíku,“ vypočítal ředitel. „Ale cvičení ráda nemám,“ doplnila oslavenkyně.

Paní Valerie Kopalová se podle lékařské prohlídky těší úměrně svému věku výbornému zdraví. A tak nezbývá nic jiného, než popřát další zdraví do dalších let.

V uplynulých dnech oslavila na Jablonecku 100. narozeniny další žena. Paní Melichová je klientkou Domova důchodců Velké Hamry.

V roce 1922 se mimo jiné narodili herci Josef Kemr, František Peterka, Miloš Kopecký nebo Stella Zázvorková, sportovci Emil a Dana Zátopkovi nebo izraelský politik Jicchak Rabin.