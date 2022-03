Podle psychologů by to mělo být pravdivě a úměrně jejich věku. Velmi důležité je dětem dodat pocit bezpečí a situaci jim vysvětlit.

Válka je podle odborníků jeden z nejhorších emocionálních zásahů do života dítěte a do jeho pocitu bezpečí. „Záplava informací z války může v dětech vyvolat strach,“ připouští psycholog Josef Šupík. Rodiče by měli svým potomkům dodávat pocit jistoty a uklidňovat je. „Utišit je. Navodit atmosféru bezpečí. Vysvětlovat jim, že u nás jsou nyní v bezpečí,“ radí psycholog. Odborníci doporučují říkat dětem: Ano, existuje nějaký konflikt, ale my jsme v zemi, která je v tuto chvíli bezpečná.

Děti chtějí vědět, co se děje. „Důležité je situaci vysvětlovat, odpovědět na otázky. Říkat, jak to je. Informovat určitě přiměřeně k věku dítěte. Dodat pocit bezpečí,“ pokračuje Šupík.

Hlavně menší děti mohou konflikty vnímat jako velkou hrozbu, nedokáží někdy ještě porozumět tomu, jestli je blízko nebo daleko, zda jim něco hrozí. Ale i větší děti válka často děsí, mohou mít velké obavy, zprávy z konfliktu je mohou také traumatizovat. „Děti vše vnímají hodně intenzivně,“ připomíná Šupík.

Bylo by podle expertů chybou si říci, že děti tomu ještě nerozumí, nebo třeba nevnímají, a proto téma zcela přehlížet. „Je dobré s nimi o tom mluvit otevřeně, nezatajovat věci. Nemá rozhodně smysl lhát, děti to pak zjistí a důvěra v nás je tím pak hodně narušena,“ pokračuje Josef Šupík.

Informací dejte tak akorát

Odborníci také radí určitě informacemi o útoku Ruska na Ukrajinu děti nezahlcovat, množství zpráv by rodiče neměli přehánět. Do jaké míry, to záleží podle odborníků na věku dítěte a na jeho osobnosti.

Důležitá je také úloha školy. Také ve školních lavicích je válka na Ukrajině hodně skloňovaným tématem. „Učitelé se k tématu snaží přistupovat velmi citlivě, hodně individuálně,“ popisuje ředitel žatecké základní školy Zdeněk Srp.

Zástupci škol ale také říkají, že hlavní roli nyní hrají rodiče. Jsou to pro děti nejbližší lidé a válka je velmi citlivé téma. Děti mají k rodičům největší důvěru.

Učitelé dětem také vysvětlují, že pokud znají někoho z Ruska nebo Ukrajiny, tito konkrétní lidé za konflikt nemohou. „Zejména ve třídách, kde jsou tito žáci zařazeni, doporučujeme intenzivní cílenou preventivní práci s celým třídním kolektivem,“ píše se v návodu ministerstva školství, který má napovědět pedagogům, jak s dětmi o válce mluvit. Materiál obsahuje pět bodů. „Se školními či třídními kolektivy doporučujeme pracovat v rámci osvěty s tématy rovnosti, respektu a tolerance,“ stojí mimo jiné v metodice. Ministerstvo připojilo také seznamy expertů, které mohou případně školy a pedagogové kontaktovat.

Návod, jak s dětmi citlivě mluvit o konfliktu, připravili pro své vedoucí také skauti. „Nepřehlížejme potřebu dětí o tématu mluvit. Buďme dobrými posluchači a ukažme jim, že nás zajímá, co si myslí a co cítí,“ píše se v něm. „Vyptejme se, co o tématu vědí, co už stihli pochytit. Může to být dobrý odrazový můstek pro naše další povídání. Doplňme jejich informace o věcný popis toho, co se děje. Pokud mají otázky, pravdivě a věcně na ně odpovězme. Volme jazyk i hloubku informací úměrně jejich věku. Nechceme, aby holky a kluci odcházeli z rozhovoru s ještě větším strachem z války. Nesnižujme vážnost války, ale mějme na paměti, že není třeba, aby zejména ti mladší znali všechny krvavé detaily toho, co se děje. Držme se faktů,“ pokračují.

„Povzbuzujme u holek a kluků soucit s těmi, kterých se válka bezprostředně dotýká. Mnohdy je nemusí mít úplně daleko, možná ve třídě, možná přímo v oddíle mají ukrajinské kamarády. A nejen ty, i s ruskými dětmi se mnozí z nich mohou setkávat. Ani ty nemají nic společného s agresí a samy mohou mít také strach o své blízké,“ radí skauti.