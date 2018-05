Vandalové pustoší okolí přehrady. Ničí odpadkové koše a květiny

Jablonecká radnice koupila před dvěma lety bytelné nádoby na odpad. Ani ty nevydrží.

Město Jablonec nad Nisou. V pozadí je vidět i jablonecká přehrada.Foto: Deník / Petr Zbranek

Před vandaly nepomůže nic, nerozbitný plast ani železo. Své o tom vědí zaměstnanci technických služeb, kteří kontrolují a vyprazdňují koše v okolí jablonecké přehrady. „Kolikrát je koš tak zdemolovaný, že zůstává úplně rozum stát nad tím, jak to někdo mohl udělat,“ podivil se jeden z pracovníků.

Kolem přehrady je nastálo rozmístěno 35 odpadkových košů. „Snažili jsme se vybrat takový mobiliář, aby byl co nejodolnější. Bohužel i přes bytelnost dva roky starých košů dochází poměrně často k jejich poškozování vandaly a musíme je opravovat,“ řekl náměstek primátora Miloš Vele. Na sezonu přibude 23 kovových konstrukcí na pytle na směsný odpad a stejně jako vloni i deset konstrukcí na žluté pytle na plasty.

Devastace mobiliáře přehrady dosáhla vrcholu v roce 2014, kdy musel magistrát sáhnout do kasy a vyměnit stávající koše. Předchozí odnímatelné plastové koše se totiž začaly objevovat v přehradě i přesto, že se na tuto zábavu vandalů zaměřili strážníci. „Byli jsme nuceni zakoupit koše odolnější vůči vandalům,“ přiblížil tehdy Vele.

Terčem vandalů ale nejsou jen odpadkové koše. Lidé vyhazují nebo si rovnou odnášejí i rostliny z okrasných nádob. „Okrasné nádoby jsou osázené trvalkami a keři. Bohužel sem tam nějaká rostlina chybí,“ potvrdila Štěpánka Gaislerová z oddělení správy veřejné zeleně.

Městská policie se má hlavně přes letní sezonu kolem přehrady co otáčet. Kromě vandalů hlídají i pejskaře. V první přehradě platí od 1. května do 31. srpna zákaz koupání psů. „V období květen až září mohou psi využívat pouze druhou a třetí přehradu. V první nádrži je v této době koupání psů zakázáno. Ve vyhlášce jsou také vyhrazeny plochy pro volný pohyb psů, ovšem včetně časového vymezení – v parku pod hrází a na Tajvanu se psi mohou bez vodítka proběhnout mezi 19.30 a 7.30, tedy ráno a večer,“ popsal znění vyhlášky o volném pohybu psů primátor Jablonce Petr Beitl.

V době od září do dubna, kdy lidé přehradu ke koupání využívají zcela minimálně, mohou psi do vody i v první přehradě. Velkou atrakcí jablonecké přehrady jsou Sluneční lázně. Posledních několik let se město snaží o přestavbu více než devadesátiletých budov. Podle projektu architekta Petra Stolína by tu měl vyrůst atriový otevřený dům, takzvaný Sluneční pavilon.

Proti tomuto záměru se ale zvedla vlna nevole, vznikla i petice za záchranu Slunečních lázní. Odpůrci bourání se obrátili i na ministerstvo kultury, aby lázně vyhlásilo kulturní památkou. Nadvakrát to ale ministerstvo odmítlo. „Jedná se o účelovou stavbu bez jakýchkoli architektonických hodnot,“ vysvětlilo ministerstvo. Výstavbě pavilonu tak zřejmě nic nebrání. Tématu se bude věnovat Týdeník Jablonecka v příštím týdnu.