Michaela Albrechtová, ředitelkou střediska Diakonie ČCE v Jablonci nad Nisou.

Opravdu. A je jich docela dost. Když jsme rozjížděli nízkoprahové centrum Kruháč tady v Jablonci, osobně jsem s dětmi pekla vánoční cukroví a některé nevěděli, co to je. A to je realita. Některé děti říkaly, že stromeček je jen u babičky nebo že jim rodiče říkají, že pro ně Vánoce nejsou.

Jak vlastně sbírka Krabice od bot funguje?

Do krabice se hodí hračky, školní a výtvarné potřeby, kosmetika a doplňky, vše v bezvadném stavu. Na stránkách krabiceodbot.cz najdou zájemci seznam doporučených věcí. Zájemce nakoupí věci, které by udělaly radost i jemu, vloží je prostě do krabice od bot, na ni napíše pohlaví a věk obdarovaného. My krabice prohlédneme, aby v nich nebylo něco nevhodného a pak je rozdáme potřebným.

Kdy k vám do sídla Diakonie a dalších sběrných míst mohou lidé krabice nosit?

Sbírka startuje u nás v Jablonci již toto pondělí 21. listopadu a skončí v pondělí 12. prosince. Jiná sběrná místa mají ale termíny jiné, je potřeba se podívat na zmíněné webové stránky, vybrat si sběrné místo a zjistit tak, do kdy krabice vybírá.

Kolikátým rokem sbírka probíhá přímo ve středisku Diakonie v Jablonci?

Letos jsme sběrným místem posedmé, samotná sbírka probíhá od roku 2010. Naše středisko se stalo její součástí hned po založení nízkoprahového centra Kruháč, které sdružuje právě děti ze sociálně ohrožených rodin. Tudíž můžeme dárky hned předávat.

Kdo všechno vám nosí Krabice od bot?

Projektu Krabice od bot se účastní jednotliví dárci, firmy i školy. Tuším, že ze školy ve Vratislavicích k nám přinesla dárky celá třída. Paní učitelka mi vysvětlila, že chtěla, aby děti ty dárky předaly samy a aby viděly, jak klub funguje. Vysvětlili jsme jim, proč Krabici od bot pořádáme.

Jak vlastně probíhá předávání krabic?

Na sklonku týdne, hned po ukončení sbírky, pořádáme v nízkoprahovém centru Kruháč a v podobném zařízení Cajk ve Frýdlantu vánoční besídky, které neseme opravdu ve slavnostním duchu tak, jak to děti neznají. Je při nich vždy krásná atmosféra, děti bývají velmi dojaté, sem tam se zalesknou i slzy. Většinou máme přítomného i nějakého většího dárce, loni to byli zástupci Policie ČR. Přijeli z Prahy velcí chlapi a přivezli dětem opravdu krásné dárky. Letos to bude s největší pravděpodobností Nadace Preciosa.

Souběžně probíhá i druhá větev Krabice od bot, kdy zájemce může sbírku podpořit i finančně. Pak za ty peníze nakupujete dárky vy?

Tak to není. Tyhle peníze používá Diakonie na zaplacení volného času. Tedy jedeme s dětmi na nějaký výlet nebo dokonce pobyt, zaplatíme kroužek, kam by jinak dítě nemohlo chodit.

Jablonecká Diakonie provozuje dva zmíněné nízkoprahové kluby, začínali jste ale jinak, je to tak?

Ano, začínali jsme s pečovatelskou službou pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením. Chodíme do domácností, podporujeme co nejzazší pobyt klientů doma. Pak jsme navázali nízkoprahovým centrem Kruháč v Jablonci. Jeho zásadním úkolem je to, aby děti ze sociálně slabých rodin netrávily čas na ulici. Organizujeme sociální pomoc s městem Jablonec, které nás podpořilo v práci s celými rodinami, tak jsme založili sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Kolegyně chodí přímo do těch domácností, kde může narůstat nebezpečí ohrožení dítěte. Po nějaké době se ozvali z Frýdlantu, že by potřebovali, abychom jim pomohli s nízkoprahovým centrem. Připravili prostory, centrum vzniklo a od ledna tam začneme provozovat i stejné sociálně aktivizační služby jako v Jablonci.

Jak je Kruháč otevřen?

Chodí sem děti od šesti let až dospělí do šestadvaceti. Otevřeno máme od 13 do 18 hodin. Každý den se tu vystřídá 30 až 50 dětí a mladých lidí. Přijdou poprvé, vidí, že jsou tady převážně mladí lidé, kteří o ně mají zájem a mluví s nimi. Zjistí, že je tady fotbálek, ping pong, stolní hry. A my se s nimi bavíme, oni se postupně otevírají, zjišťujeme, jak žijí v rodině, ve škole, mezi kamarády.

Jaké máte výsledky?

Zmíním příběh, který se vyvíjí absolutně nádherně. Máme tady dívku z romské komunity, která sem poprvé přišla v roce 2009, kdy se klub otevíral. Dnes má dostudovanou střední školu se zaměřením na zahraniční ekonomiku, což není zrovna lehké učivo. A je naší kolegyní, pomáhá nám brigádně s klubem.