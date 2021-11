Jestliže loni bylo možné samotný akt kvůli opatřením proti šíření koronaviru sledovat pouze přes webové stránky města, letos se magistrát chystá na přítomnost obyvatel. Ani tak nebude začátek adventu v Jablonci takový jako dřív.

Vlastně to bude připomínat návštěvu fotbalového utkání. Ulice, které míří k Mírovému náměstí se změní na koridory. „Budeme kontrolovat vstupy, zřejmě bude povinný respirátor,“ přiblížil plánovaná opatření ředitel městské společnosti Kultura Jablonec, která rozsvícení organizuje.

Magistrát zároveň čeká další zpřísnění vzhledem k tomu, jak v zemi narůstají čísla nakažených. „Každopádně strom bude rozsvícen, ať už bude situace jakákoli. Věřím, že i za osobní přítomnosti obyvatel města,“ doplnil primátor Jablonce Jiří Čeřovský.

Na pořádek a dodržování opatření budou bdít i policejní jednotky, které se do centra města vydají ihned po ukončení ligového zápasu na jablonecké Střelnici. Stánky s občerstvením budou připraveny, samozřejmě pokud to opatření umožní. Bude jich však méně, aby se dodržely platné rozestupy.

Vánoční strom se na náměstí objeví již v pondělí 22. listopadu. Po zkušenostech z předchozích let, kdy vysoký strom nevydržel nápor větru a zřítil se do naštěstí prázdného prostoru, bude jeho výška upravena na maximálně 10,5 metru. „Zdobit jej budou pracovníci technických služeb o den později,“ doplnila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Samotné rozsvícení stromu bude mít podobnou dramaturgii jako v předchozích letech. Časováno je na 17 hodin a odpočítávání se ujme primátor města Jiří Čeřovský. Předcházet mu bude hudební vystoupení dětského pěveckého sboru Iuventus, gaude!, Gospel Yetu program zakončí. O duchovní slovo se postará Roman Hampacher.

Aby se lidé v centru více rozptýlili, zve Kultura Jablonec do Eurocentra, kde bude probíhat výstava Jizerská 50, můj osobní závod, do Domu národopisců Scheybalových na další dvě výstavy i do obchodního centra Centrál, kde budou probíhat tvořivé dílničky s programem Domu dětí a mládeže Vikýř.

Oslavy Vánoc

V sousedním Liberci omezení k rozsvícení stromku nepřipravují, platit budou ta celorepublikově platná. Na rozsvícení stromu navážou od úterý 30. listopadu liberecké Vánoční trhy. Ani tady liberecký magistrát nepočítá s žádnými restrikcemi navíc.

„Trhy se v Liberci konají na průchozím náměstí s intenzivním pěším provozem, nedokážu si představit, že bychom je oplocovali. Samozřejmě organizačně zajistíme dostatek upozornění na bezinfekčnost,“ sdělil náměstek primátora Ivan Langr. Liberecké vánoční trhy potrvají až do 23. prosince, každý den od 10 do 19 hodin. Již tradiční atrakcí zde bude i 25metrové ruské kolo. Libereckým vánočním stromem pro rok 2021 je téměř patnáctimetrová douglaska tisolistá ozdobená výtvory dětí z libereckých mateřských škol i občanů města.

V Jablonci jsou Vánoční slavnosti skromnější, trvají jen čtyři dny, letos od 15. do 18. prosince. Prodej bude letos kvůli horšící se epidemiologické situaci probíhat pouze ve venkovním prostranství, stánky se rozprostřou na náměstí Mírové i Dr. Farského a do Podhorské ulice.

V rámci slavností by se měl letos znovu odehrát také tradiční charitativní prodej Primátorského svařáku. Výtěžek z prodeje hrnečků poputuje jablonecké pobočce obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina. Primátorský svařák bude primátor města a jeho náměstci rozlévat do originálních hrnečků s motivem jedné z věží okolních rozhleden v pátek 17. prosince od 15 hodin. „Stánek bude opět na Mírovém náměstí, a to v blízkosti ulice Kamenná,“ pozval Jiří Čeřovský.