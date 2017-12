Vánoce se blíží. Pomáhejte. Stromů splněných přání je rok od roku víc

Liberecký kraj – A další přibývají. Obdarovat konkrétní dítě nebo člověka konkrétní věcí může přinést radost i tomu, kdo dává.

Vánoční strom. Ilustrační foto. Foto: Deník/ Dimír Šťastný

Teplé rukavice, aby ruce hřály. Nějaké pěkné povlečení, knížku. I taková jsou přání dětí z dětských domovů. Pro někoho běžné věci, pro jiného hotový poklad. „Děti v dětských domovech jsou materiálně dobře zajištěny, ale to, po čem touží, jsou kromě vztahů a rodiny věci, které jsou jenom jejich,“ popsala jedna z pracovnic dětského domova. A právě na to myslí nová aktivita řetězce obchodů Albert. „V obchodních domech jsme instalovali vánoční stromky, na kterých místo ozdob visí obrázky s přáníčky dětí. Lidé mohou přispívat pomocí aplikace v telefonu libovolnou částkou, za kterou poté pracovníci nadace pořídí konkrétní dárky pro konkrétní děti,“ popsala Barbora Vanko z řetězce Ahold systém.

„Je to jednoduché, zákazníci si naskenují IQ kód, který jim vygeneruje příkaz k platbě s předvyplněným příspěvkem 20 korun, jehož výši můžete libovolně změnit. Z vybraných peněz pak pracovníci nadace nakoupí konkrétní dárky. „Je to snazší, protože vybíráme po celé republice a věci by se hromadily a pak stejně musely převážet,“ dodala Vanko. Navíc se tak předejde problému, že některé dárky se nakoupí několikrát, na jiné dítě se pak třeba nedostane. „Takhle mohou lidé pomáhat v celé republice s vědomím, že peníze budou použity na konkrétní dárek tam, kde je potřeba,“ doplnila s tím, že je to letos poprvé. V předchozích letech se na dárky skládali sami zaměstnanci.

DÁRKY DO DOMOVŮ PUTUJÍ I Z GÉČKA

Dárky pro děti z dětských domovů putují také od zákazníků libereckého Géčka. Strom splněných přání tu strojí už 19 let a dárky z něj putují zhruba 500 dětí z 12 dětských domovů Libereckého kraje. Například z České Lípy nebo z Krompachu. Akce se tradičně účastní i liberecký primátor.

NA VÁNOCE BUDOU SAMI, ALE S DÁRKEM

Další možnost udělat si radost tím, že obdaruji někoho druhého, nabízí už několik let Strom přání pro liberecký Jedličkův ústav. Už několik let ho strojí v libereckém OC Nisa. Také na něm visí místo ozdob obrázky a přání. „Je to pro všechny naše klienty, kteří na Vánoce nedojíždějí domů a zůstanou v ústavu. Děti i dospělí,“ přiblížila za Jedličkův ústav Alena Horáková.

Dárky jsou i tady spíš z kategorie těch skromných. „Knížky, hračky, nějaké oblečení. Ti starší si přejí třeba fén, varnou konvici, holicí strojek nebo povlečení. To se týká hlavně těch, kteří se budou moci přestěhovat do chráněného bydlení, ale na zařízení a podobné věci už jim peníze sotva zbudou,“ popsala.

Tady mohou lidé věnovat už konkrétní dárky. „Mohou je tam nakoupit, pracovnice je zabalí a označí popiskou. Přímo na Štědrý den si je tu mal i velcí klienti rozbalí, stejně jako by to dělali doma, kdyby tam mohli být,“ dodala Alena Horáková.

STROM PŘÁNÍ

Děti, které sice domov mají, ale přesto se bojí, že se na ně z různých důvodů nedostane ani letos, si pak mohou napsat svá přání na vánoční strom na nádvoří liberecké radnice. „Strom tu stojí už od 4. prosince a děti mají šanci zavěsit přání až 22. prosince. Z nich pak vybereme a obdarujeme děti v lednu,“ připomněla mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.

Na ty úplně nejstarší pak myslí nový projekt Českého rozhlasu s názvem Ježíškova vnoučata. Ten sbírá přání po domovech důchodců. Z 12 tisíc přání už jich zbývá splnit necelé tři stovky.