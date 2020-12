Pětadevadesátiletá Olga Šimková stráví Vánoce v domově pro seniory Beránek v Úpici na Trutnovsku. Ráda čte, luští sudoku, ale také sleduje televizní zprávy, aby věděla, co se děje u nás a ve světě. Současnou situaci bere s nadhledem. „Musíme ji brát tak, jak je. Covidu se nebojím,“ říká rozhodně.

Seniorku potěšil vaječný koňak, který dostala k životnímu jubileu z Neratovic, kde prožila sedmdesát let. Vyrobila věneček pro vánoční výzdobu v domově seniorů v Úpici, kde je třetím rokem. Má tři vnoučata, osm pravnoučat. Je smutná, že je kvůli současné pandemii od srpna neviděla. Na Vánoce o to víc. Při osobních návštěvách lze být v kontaktu jen přes plexisklo poté, co příchozí osoby absolvují antigenní testování. Je proto v častém kontaktu s rodinou přes mobil. S pomocí sociální pracovnice zvládne i videokomunikaci přes počítačový program Skype.

„Osobní kontakt ale telefonování nenahradí,“ připouští Šimková. I proto má jasné přání: „Aby za mnou mohla rodina zase jezdit. Když za mnou přijedou, tak jsem moc ráda. Když to ještě šlo, tak se mnou byly vnučky venku. To byla krásná procházka. Viděla jsem, jak je zdejší kraj krásný.“ Nynější složitou situaci ovšem bere s nadhledem. „Z covidu nemám obavy. Mám ale strach o rodinu, aby byli všichni v pořádku,“ povídá při rozhovoru, který probíhal přes Skype.

Nekončící izolace

Sociální pracovnice Senior domu Beránek Monika Kovandová potvrzuje, že návštěvní režim v této nelehké době není pro žádnou ze stran optimální. „Vybalancovat chybějící kontakt rodinných příslušníků s mírou rizika vniknutí nákazy covid-19 do domova není jednoduché. Větší pracovní zatížení personálu domova seniorů a strach z možnosti opakované nákazy koronavirem přebíjí vůle pomoci klientům v zatím nekončící izolaci s ostatním společenských prostředím,“ vystihuje současný stav.

Služba „tablet do postele“

Stejně jako na jaře se z těchto důvodů výrazně zvýšila frekvence telefonických hovorů. „Elektronickou komunikaci s rodinnými příslušníky, přáteli a známými klientů jsme rozšířili o videohovory přes Skype a WhatsApp. Někteří mohou využít počítač s mikrofonem a reproduktory, další mají službu „tablet do postele“,“ popisuje Kovandová.

Zavádění moderních technologií není úplně snadné. „Jednak do této činnosti zapojujeme generaci, která v drtivé většině případů s touto technikou nikdy nepracovala, dále pak není snadné skloubit tuto činnost s běžným režimem provozu domova seniorů,“ přiznává.

„U videohovorů je osobní asistence prakticky nezbytná a kromě trpělivosti je třeba i dostatek prostoru. K docílení větší spokojenosti obou zúčastněných stran nám v odpoledních hodinách vypomáhá studentka. Videohovor nemá šanci plnohodnotně zastoupit osobní kontakt, ovšem umí výrazně osvěžit vzájemnou izolaci vyvolanou pandemií,“ popisuje Kovandová.

Poté, co vláda začátkem prosince umožnila v pobytových sociálních službách návštěvy, mohli i do domova pro seniory Beránek v Úpici rodinní příslušníci, kteří své blízké nemohli osobně vidět už několik měsíců. Návštěvy můžou maximálně za čtyřmi klienty denně, v počtu dvou osob. V návštěvní místnosti jsou nainstalované stoly s plexisklem, které oddělují seniory od návštěv. Z preventivních důvodů je tam rovněž umístěna čistička vzduchu.