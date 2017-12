Vánoční Drážďany lákají tisíce Čechů. Riziko terorismu a vyšší ceny jim nevadí

Dresden - V saské metropoli je všude slyšet čeština. I někteří stánkaři mají nabídku v naší mateřštině.

Vydat se na vánoční trhy do Drážďan patří snad už k tradičním rituálům nejen všech Severočechů. Kromě nadité peněženky to ovšem vyžaduje i velkou míru trpělivosti. Redaktoři Deníku se na jeden takový výlet do saské metropole vydali také a možná vám tak následující řádky pomohou se ve vánočním šílenství lépe zorientovat.

Nejlevněji a zcela pohodově můžete do Drážďan dojet vlakem, který kopíruje tok Labe a nabízí výhledy na krajinu Saského Švýcarska. My jsme zvolili jízdu autem a trasu po dálnici D8. Z Ústí jsme asi 60 kilometrů dlouhou cestu zvládli za hodinu.

Největší vrásku na čele řidičům dělá parkování. Přitom stačí sledovat pouliční ukazatele, jež vás jednoduše navedou na velká záchytná parkoviště, kterých mají Drážďany hned několik.

PARKOVÁNÍ U YENIDZE

Naše auto jsme nechali stát u břehu Labe blízko bývalé tabákové továrny Yenidze. Do historického centra je to odtud pěšky zhruba 15 minut. Za celý den parkování jsme zaplatili 2 eura. Výhodou je, že se parkoviště nachází také nedaleko Divadelního náměstí se slavnou scénou Saské státní opery Drážďany Semperoper.

Blízkost ocení hlavně návštěvníci už tuto sobotu, kdy se od 15.30 koná prohlídka kolosální budovy kompletně v češtině! Sraz je u pokladny a rodinná vstupenka vyjde na 25 eur. Studenti zaplatí 7 eur a děti do 6 let mají vstupné zdarma.

Že jsme zvolili správnou lokalitu pro parkování, nám potvrzuje jedna z novinářských kolegyň. „Jezdila jsem po centru hodinu a půl, než jsem našla místo,“ řekla nám na náměstí Altmarkt, kde každý rok koncem listopadu začíná nejznámější drážďanský vánoční trh Štrýclmarkt. Vůbec poprvé se na tomto místě konal už roku 1434, letos je tak 583. v pořadí.

Při procházce narážíme na poklady ze saských pekáren i tradiční výrobky řemeslníků z Drážďan a přilehlého okolí. Nechybí ani řezbářské zboží z Krušných hor, modrotisk a keramika z Lužice, krajky z Plavna či herrnhutské adventní hvězdy. Nos zase potěší vůně svařáku a typických bílých klobás.

Pro internetové maniaky město opět připravilo novinku. Letos poprvé je Štrýclmarkt pokrytý bezplatným Wi-Fi signálem. Prostor pro pěkné snímky nabídl tento pátek, kdy umělečtí sochaři na trhu tesali ledové sochy.

K vánoční atmosféře pak neodmyslitelně patří rovněž nakupování. Mezi nejoblíbenější místa patří obchodní centrum Primark v Centru Galerie na Prager Strasse či Altmarktgalerie u Altmarktu.

„Je mi zima na uši, ale třicet eur za čepici nedám,“ řekla návštěvnice Jaroslava a shrnula tak nevědomky dva hlavní aspekty drážďanských trhů. Prvním z nich je všudypřítomná čeština, kdy i někteří stánkaři mají svou nabídku v českém jazyce. A není divu, vždyť ročně do vánoční „Mekky“ zavítají desetitisíce českých turistů-zákazníků.

Druhým faktem jsou právě vyšší ceny, které ovšem očividně Čechy v nakupování neodrazují. Obchodníci si toho jsou velmi dobře vědomi, hlavně v přilehlých nákupních galeriích, jež kvůli náporu zákazníků nechávají výjimečně otevřeno i o nedělích.

„Letos převládají zejména zlaté šperky, hodinky a vysoce kvalitní oblečení. Mám dojem, že návštěvníci utrácejí více peněz než v předchozím roce,“ říká ředitelka Altmarkt-Galerie Nadine Strauß.

POLICISTÉ V ULICÍCH

Velkou vadou na kráse je množství policistů v ulicích a betonové zátarasy na trzích. Kvůli hrozbě teroristického útoku mají Drážďany dokonce připravené hororové scénáře, k čemu všemu by mohlo dojít. Očividně to ale ani české turisty neodrazuje.

Zelené zátarasy

Minulý rok 19. prosince na známých berlínských trzích najel útočník Anis Amri z Tunisu kamionem naloženým ocelí do davu lidí. Zahynulo 12 lidí, mezi nimi i jedna Češka. Od té doby jsou vánoční trhy v Evropě hlídané policisty a betonovými zátarasy. V Drážďanech stojí 87 betonových bloků, které vedení město zkrášlilo zelenou folií.

„Nám to nevadí, alespoň se cítíme bezpečně. Člověk to v tom davu lidí ani nevnímá,“ shrnují manželé Blanka a Jozef z Karlovarského kraje.

Kromě Štrýclmarktu je letos v Drážďanech dalších deset různých vánočních trhů. A komu se popíjení svařáků a baštění bratwurstů omrzí, může výlet zakončit vánočním rituálem v Moritzburgu, 20 kilometrů vzdáleném barokním zámku.

Až do 25. února 2018 je tu pro mnoho malých princezen a pohádkových princů otevřena pohádková výstava „Tři oříšky pro Popelku“. Na tomto místě se kultovní film z roku 1973 natáčel.

Ceny v DrážďanechParkovné: záleží na místě, celodenní 2 5 eur

Jablko v čokoládě 2,5

Banán v čokoládě 3

Mandle (300 gramů) 8,50

Dřevěná figurka louskáčka, větší 85

Dětský punč (0,2 l) 2,50

Svařené víno 3

Svíčka s motivem vánočního stromečku 9,90

Elektrický svícen nebo hvězda 15,90

Bílá klobása 3,5