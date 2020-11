Jablonecké Mírové náměstí již zdobí vánoční strom. Instalovali ho sem pracovníci technických služeb města v pondělí 23. listopadu dopoledne.

Jablonecké Mírové náměstí již zdobí vánoční strom | Foto: Radka Baloghová

Slavnostní rozsvícení stromku bude ale letos kvůli koronavirové krizi smutnější. Radnice ho ale bude přenášet on-line, stejně jako koncerty, které na adventní čas připravuje. 27. listopadu od 17 do 18 hodin to bude gospel a bluegrass skupina Flastr, 4. prosince ve stejný čas vystoupí Jan Kříž, 11. prosince předvedou od 9.30 do 10.30 herci Naivního divadla v Liberci Pohádku pro MŠ, ten samý den zahraje od 17 hodin Rychnovské trio. 18. prosince proběhnou od 17 hodin na webu Lidové Vánoce s folklórním souborem Nisanka.