Zasněžená hájovna, jehličnany, kam až oko dohlédne, a božský klid. Atmosféru jako z pohádky zažil reportér Deníku při návštěvě Karla Koláře, který žije v Bělé u Turnova a už 22 let se věnuje prodeji vánočních stromků.

Prodej vánočních stromků z plantáže v Bělé u Turnova. | Video: Jiří Louda

„Začínali jsme v roce 2001, tehdy jsme jezdili pro stromky do Jizerských hor. Postupem let jsme se propracovali k vlastním plantážím. Stromky, které prodáváme dnes, jsou z drtivé většiny naše vlastní, vypěstované," svěřil se turnovský odborný lesní hospodář, kterému tento rok pomáhá prostřední dcera.

„Sice mě pak večer bolí celé tělo, hlavně ruce, ale je to skvělý pocit. Člověk vypne hlavu a hřeje ho u srdce. Ráda si představuji rozzářené oči dětí, když pod živým stromkem najdou dárečky,“ doplnila pomocnice.

Zatímco nejkratší dobu roste borovice a pichlavé smrky, tak nejdéle trvá vypěstovat jedli, o kterou je největší zájem. Taková pěkná jedlička roste až 11 let. „Chce to péči, není to jednoduché, ale snažíme se. Nekácíme nikde v lese. Vše pěstujeme na našich plantážích," zdůraznil Kolář s tím, že se rozhodně nejedná o sezonní záležitost.

Sochař ze Semil udělal herce Donutila z bronzu a vylepšoval České chaty snů

O stromky musí pečovat celý rok, ať už jde o vyžínání okolního porostu či zastříhávání. „Letošní úroda je druhé generace. Jedličky sklízíme průběžně podle toho, jak dorůstají. Každý rok musíme nasázet minimálně tolik, kolik vytěžíme,“ upřesnil s tím, že už jeden rok bez doplnění by znamenal ztrátu kontinuity.

Zákazníci si z Bělé u Turnova neodvážejí jen symbol Vánoc, ale i předvánoční zážitek. Místní hajný jim rád poradí, seřízne stromky u stojánků a vše zabalí do ochranné fólie. Už teď je jasné, že příští rok přibude další domácnost, kde Ježíšek nechá dárky pod živým vánočním stromem.

Mohlo by vás zajímat: Nová vánoční pohádka bude mít premiéru na Štědrý den. Natáčela se i na Sychrově

Zdroj: Jiří Louda

Zdroj: Redakce