„Přestože nepatří mezi nejvyšší stromy, které centrum metropole v minulosti zdobily, je krásně rostlý a rovnoměrně zavětvený,“ popsala jej mluvčí společnosti Taiko, která organizuje vánoční trhy na náměstí, Hana Tietze. Majitel se ho rozhodl pokácet z důvodu bezpečnosti. „Jehličnan už prohlédl dendrolog a podle předběžné zprávy je v pořádku,“ dodala Tietze.

Stejně jako v předcházejících letech i tento rok lidé nabízeli své stromy, které by stejně museli nechat z objektivních důvodů pokácet. „Je to částečně i otázka prestiže, každoročně se z něj stává nejznámější vánoční strom v Česku. Ten letošní vyrostl přes sto kilometrů severovýchodně od Staroměstského náměstí, které bude zdobit do začátku ledna,“ sdělil radní hlavního města Prahy Jan Chabr.

O pokácení a zdobení vánočního stromu se druhým rokem postará Technologie hlavního města Prahy. „Po zkušenostech z loňska víme, že je to logisticky poměrně náročná akce, ale rádi se toho úkolu ujmeme. Kácení stromu plánujeme na předposlední listopadovou neděli tak, aby už o prvním adventním víkendu mohl zářit před Týnským chrámem v Praze,“ dodal předseda představenstva společnosti Tomáš Jílek.

Nejedná se o první případ, kdy vánoční strom pro Prahu pocházel z Libereckého kraje. V roce 2019 byl ze Semil, jednalo se o smrk, který vyrostl na soukromé zahradě. Rok předtím to byl opět smrk ztepilý, tentokrát z Rynoltic na Liberecku.