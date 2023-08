Z předávek pořizuje fotografie a videa, snaží se ale obličeje vojáků rozmazávat. „Někteří mají část rodiny na okupovaných územích, bojí se o své blízké,“ vysvětlil Andriško. To vše Jana Riedla nadchlo. „Přesně tohle jsem hledal. Hned jsem Vasylovi volal na telefon, který byl zveřejněný v Deníku. On mi na oplátku hned zaslal první seznam věcí, které vojáci potřebují. Pravda, trochu jsem musel tu zprávu luštit, ale nakonec vše dobře dopadlo,“ usmívá se.

„Hledal jsem, jak smysluplně pomáhat, hlavně konkrétně. Abych věděl, kdo a co za mé prostředky dostane,“ vysvětlil Riedel. Nyní i on jezdí na Ukrajinu s pomocí. „Od začátku Vasylovi aktivity jsme převezli ukrajinským vojákům šest terénních aut. Jejich životnost na bojišti není moc dlouhá,“ popsal Riedl.

Ke konkrétní pomoci se mu podařilo přesvědčit i svého kolegu, IT specialistu Jiřího Chaloupku. „Pozval mě na konzultaci nápadu na web, kterým by se lidé informoval o tom, co skupina dělá a jak pomáhá na Ukrajině. Z jeho vyprávění jsem cítil touhu něco změnit a hned mě to pohltilo,“ vzpomněl.

Vytvořil web pomahameukrajine.cz a stal se doslova mozkem celé skupiny. „Nápadů mám spoustu, ale jsou to spíš takové střípky, které si chci zatím nechat pro sebe a až bude správná chvíle, rád bych posunul projekt o level výš.“

Konkrétní pomoc

Skupina mapuje nejen sbírku, ale dokumentuje i své cesty na Ukrajinu. Konkrétní požadavky vojáků dostávají hlavně pomocí SMS.

Třeba v dubnu letošního roku obdržela skupina požadavek od zásahové jednotky 137. samostatného praporu námořní pěchoty ozbrojených sil Ukrajiny na zajištění offroad pickupu. „Bylo to ve chvíli, kdy jednotka o jedno auto přišla. Při jízdě s nočním viděním měli nehodu, a proto bylo potřeba vůz dostat na místo co nejdříve,“ popsal Andriško.

Vůz koupili v Praze za cenu 189 tisíc korun, vyřídili všechny potřebné dokumenty a odvezli na západní Ukrajinu. „Tam jsme změnili barvu, udělali údržbu vozu, přezuli pneumatiky do bláta a vyrazili dál. Od jednotky jsme pak dostali video s poděkováním.“

Hádanka z Jablonecka: Poznáte vesničku na fotografiích a videu podle kostela?

V červnu zase zásobovací jednotka 4. Brigády rychlé reakce Národní gardy Ukrajiny poptávala dodávku coby sanitu první pomoci. Starší dodávku se skupině podařilo sehnat za pouhých 45 tisíc korun, bylo nutné ale vůz opravit.

„Vyvařili jsme kritická místa na podvozku, vyměnili výfuk, čepy řízení, zadní tlumiče, brzdové destičky, brzdové a chladící kapaliny, čidlo teploty, opravili posilovač řízení a nastříkali vůz na khaki. I díky pomoci lidí podílejících se zdarma na opravách se nám podařilo opravy provést za asi 13 tisíc korun,“ přiblížil Riedl. Vozidlo pak doručili do oblasti Kremlina.

Na svoji pomoc jsou členové skupiny právem hrdí. „Ten pocit je rozhodně pozitivní. Ten za to stojí. Je jedinečný. Když někomu pomůžete, je to čistá radost, když navíc vidím, že má pomoc opravdu k něčemu je a díky mé pomoci se připojí zase další a další dárci. To je pro mě ta největší možná odměna,“ doplnil Chaloupka.

Veškeré informace o skupině Sohtash i konkrétních požadavcích ukrajinských vojáků najdou zájemci na webu pomahameukrajine.cz.

Vasyl Andriško

Více než dvacet let žije v Česku, konkrétně na Železnobrodsku v Libereckém kraji. V Oděse vystudoval dvě vysoké školy, dnes v Česku podniká ve stavebnictví.

Na západní Ukrajině žijí jeho rodiče a bratr s rodinou.