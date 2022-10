Ve čtvrtek 27. října bude z technických důvodů uzavřena provozovna České pošty v Proseči nad Nisou.

Náhradní služby poskytne hlavní pošta v Liberecké ulici. Její otevírací doba je od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 hodin. V sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.