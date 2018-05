Ve Jablonci panuje stavební ruch. Počítejte s omezením dopravy

Jablonec nad Nisou – Ve městě totiž opravují chodníky.

Opravené schody mezi ulicemi E. Floriánové a Pod Baštou.Foto: Markéta Hozová

Na mnoha místech Jablonce mohou být jak pěší, tak motoristé překvapeni opravami na jejich oblíbených trasách. Na několika místech musí počítat s dopravním omezením. Opravuje se na desítkách míst v majetku města. Něco je už hotové, jinde práce probíhají, a jinde zase připravují.

„Pár týdnů jsem to musel do a z práce obcházet, teď jsou ale schody jako nové,“ chválí čerstvě dokončenou opravu schodů spojující ulice Elišky Floriánové a Pod Baštou Pavel Kusý z Jablonce. Dělníci tu přeložili žulové stupně a instalovali nové zábradlí po obou stranách ulice. Oprava stála město necelých 300 tisíc korun.

V ulici Na Roli v úseku Harrachovská – Dr. Randy býval klasický panelový chodník ze 70. let. „Nově bude téměř stopadesátimetrový úsek vydlážděn zámkovou dlažbou. Náklady ve výši 850 tisíc uhradí město ze svého rozpočtu. Hotovo by mělo být do konce května,“ popsala mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Do konce měsíce by měla být zkolaudovaná zrekonstruovaná lávka pod tratí v ulici Na Můstku, která byla kvůli havarijnímu stavu uzavřená a letos na jaře prošla rekonstrukcí za 850 tisíc korun.

Během letních měsíců je v plánu ještě oprava dalších úseků chodníku v Prosečské ulici za půl milionu, další etapa chodníku v Rychnovské za 100 tisíc korun. Nový bude letos chodník v Mozartově ulici podél školky za 450 tisíc nebo v Palackého ulici v úseku od staré školy po světelný přechod na křižovatce Palackého – U Kostela za 350 tisíc. Vzniknou tam také prvky pro slabozraké a nevidomé.

Na začátek září je v plánu ještě oprava dalšího úseku chodníku v Mánesově ulici. Rozeběhly se i velkoplošné opravy silnic a s nimi také dopravní omezení. Do konce května by měl být hotový rozsáhlý úsek v ulici 9. května od Palackého k zahrádkářské kolonii. Nový povrch dostává také jeden jízdní pruh v ulici Na Kopci v úseku Panenská – Ještědská. V Kokoníně se rozbíhají práce v Přímé ulici, kde už se letos opravovaly propustky právě kvůli plánované opravě povrchu vozovky.

Na následující měsíce stavební sezóny jsou naplánované i další velkoplošné opravy. „Například silnice ke kapličce na Dobré Vodě, další etapa oprav v Zahradní ulici v Pasekách a revitalizace chodníku a parkovacích stání v Podhorské ulici v centru města,“ doplnila Markéta Hozová.

Opravy výtluků budou stejně jako v minulosti probíhat dle důležitosti silnic. „To znamená, že je třeba začít nejdříve na takzvaných páteřních komunikacích a postupně přecházet na komunikace nižší třídy,“ doplnil vedoucí oddělení správy komunikací magistrátu Pavel Kozák. Do oprav silnic letos město plánuje vložit více než 14 milionů. Dalších 17 milionů budou stát rozsáhlejší rekonstrukce.

Letos se dokončí i plánované propojení ulic Mládí a Palackého ve Mšeně, které se vloni nepodařilo provést kvůli komplikacím s inženýrskými sítěmi.