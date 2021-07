Tradiční letní prázdninová výstava žákovských prací v budově Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské letos mimořádně reprezentuje průřez historií školy výběrem skla v rozsahu let 1920 až 2020 z depozitářů školy a Městského muzea.

Železnobrodská sklářská škola oslavila stovku. | Foto: Petr Červa

Výstava k oslavě 100. výročí školy je doplněna o letošní maturitní práce. Výstava je návštěvníkům k dispozici denně od 10 do 17 hodin a to až do 21. srpna. Neděle a pondělí zavřeno. Škola oslavila stoleté výročí opožděně letos 19. června.