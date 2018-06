Večer na toaletu na nádraží? Ne. Otevřou se až druhý den ráno

Jablonec n. Nisou – Kdo přijede večer autobusem do Jablonce nad Nisou a potřebuje na záchod, má smůlu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Ondřej Šmíd

Přijedete do Jablonce navečer pěkně z daleka a chce se vám na WC? Zvláště dámy mají problém, jediným řešením je koupit si něco v restauraci a tam si „odskočit“. Toalety na autobusovém nádraží v Jablonci totiž zavírají už v 18 hodin, stejně tak veřejné záchody v Tyršových sadech a u letního kina. V Soukenné ulici na konečné tramvaje jsou supermoderní toalety otevřeny do 21 hodin. I ty se pak ale zavírají. Proč? Hlavně kvůli bezdomovcům.

„V Jablonci není žádné veřejné WC otevřeno 24 hodin denně,“ potvrdila mluvčí magistrátu Markéta Hozová. Stížnosti na provozní dobu čekárny a toalet eviduje i společnost BusLine, která se o chod jabloneckého autobusového nádraží stará. „Byl jsem naprosto šokovaný, když jsem v pátek večer při čekání na příjezd autobusu z Prahy zjistil, že dopravní kancelář a čekárna na autobusovém nádraží se zavírá v 19 hodin, ačkoli na nádraží přijíždí ještě dlouho do noci desítky linek místních i meziměstských,“ stěžoval si nedávno například Jaromír Kačena.

BEZ DISPEČERA TO NEJDE

Čekárnu na jabloneckém autobusovém nádraží zavírají v 19 hodin proto, že v tu chvíli končí službu dispečer. „Ten má ve večerní době za úkol dohlížet i na pořádek v čekárně. Velice často zde musíme za asistence městské policie řešit výtržnosti a vandalismus. Z těchto důvodů nelze čekárnu bez dozoru nechat,“ sdělil za BusLine Jiří Jetel.

Nádražní toalety se zavírají dokonce ještě o hodinu dříve. Kvůli úklidu a podle společnosti BusLine i kvůli penězům. „Toalety provozujeme na vlastní náklady a nikdo nám na jejich provoz nepřispívá. Střídají se zde dva zaměstnanci na krátký a dlouhý týden a o nějaké výdělečné činnosti zde nemůže být ani řeč. Stížnosti chápeme, ale my nejsme schopni ekonomicky zajistit téměř nepřetržitý provoz toalet. Mělo by to být i v zájmu samotného města, aby pro občany tuto službu zajistilo,“ poznamenal Jiří Jetel.

Magistrát sice podobné stížnosti dostává také, oficiální žádost a navýšení příspěvku na provoz toalet od společnosti ale nemá. Podle Markéty Hozové navíc veřejné toalety zavírají snad všude. „Stávalo se, že na WC se pár minut před zavírací hodinou zavírali lidé bez domova s tím, že tam stráví noc. Pak se jich tam prostřídalo hned několik. Ráno to bylo hrozné,“ vysvětlila mluvčí magistrátu.

V centru Jablonce je veřejných toalet relativně dost – jsou na čtyřech místech. Ne všechny jsou zcela moderní, ale i tak se město může pyšnit hustou sítí toalet. „Třeba toalety v Tyršově parku jsou sice už dávno nemoderní, ale jsou čisté,“ dodala Hozová.

Přitom právě záchodky v Tyršových sadech už stát neměly. Byl totiž vypracován projekt na celkovou obnovu parku, jejíž součástí byla i demolice veřejných WC. Město počítalo s tím, že náhradou budou nově vybudované toalety na konečné tramvaje, proto kromě vymalování interiéru do větších oprav neinvestovalo. Toalety u tramvaje se však stávají terčem vandalů, a to i proto, že si je ovládá návštěvník sám. Dveře otevírá vložením mince.