Vedení Jablonce se tento čtvrtek sejde s obyvateli města. Proberou stav sídliště

Jablonec n. N. – Ještě loni v Kokoníně sloužily dvě staré autobusové zastávky, v podstatě malé domečky s jednou místností. Lidé si na ně stěžovali na setkání s vedením města přímo primátorovi Jablonce.

Část sídliště ŠumavaFoto: MM Jablonec n. N.

„Plno lidí z nedaleké fabriky uvnitř kouřilo, dokonce jsem viděl, jak jistý mladík do zastávky vykonal potřebu,“ vytýkali lidé. „Nešlo by takové zastávky nahradit jen otevřenými přístřešky?“ zaznělo z řad místních občanů. Výtky směřovaly i k rozbitému automatu na jízdenky.

Když na další setkání s veřejností do kulturního domu zamířil primátor s náměstky a úředníky letos, byly obě zastávky už v novém. Zastávky sice nepatří přímo městu, radnice ale podnět předala Dopravnímu podniku měst Liberec a Jablonec nad Nisou (DPMLJ)„Čekárny jsme nahradili loni v létě zcela novými, prosklenými, vyměněný je i automat na jízdenky. Není sice zcela nový, ale je plně funkční a nabízí více druhů jízdenek,“ sdělil ředitel DPMLJ Luboš Wejnar.

K nejčastějším problémům, které občané na setkáních řeší, patří povrchy ulic a chodníků nebo zimní údržba. „Na oddělení správy komunikací máme velký zásobník, který každý rok doplňujeme o ulice a chodníky, o nichž získáme informace právě na setkání. Ověříme si jejich stav a při tvorbě rozpočtu pak z tohoto seznamu vybereme do plánu oprav či investic ty v nejhorším stavu,“ popsal náměstek primátora Miloš Vele.

Na základě podnětů od občanů se každý rok o několik kilometrů rozrůstá také plán zimní údržby. Další setkání plánuje jablonecká radnice na sídlišti Šumava na tento čtvrtek 22. března. Konat se má ve školní jídelně místní základní školy od 17 hodin. Zdejší obyvatele budou zřejmě nejvíce zajímat další etapy revitalizace sídliště. Nejstarší bytové domy jsou z let 1946-1961, panelové domy jsou z období 1961-1980.

„Převládají původní konstrukce z doby výstavby sídliště a jejich technický stav odpovídá míře opotřebení. Jedná se o asfaltové povrchy silnic, chodníků a parkovacích stání, některé pěšiny kolem odvrácených vchodů do domů jsou realizované jako mlatové cesty. Na sídlišti je i řada vyšlapaných pěšin, některé v místech, kde chodník zničehonic končí,“ popisuje stav sídliště zpráva, kterou v roce 2016 radnice nechala zpracovat.

Regenerace sídliště začala loni, kdy úpravami prošla ulice Jeronýmova. Další etapy jsou naplánované do dalších let. Letos by měly projít obměnou ulice Spojovací a Březová.

Na jednotlivá setkání se připravují všechny odbory napříč magistrátem. Lidi zajímá nejčastěji stav komunikací, úklid města, zimní údržba a také problematika územního plánu. Vedle politického vedení města tak ke stolu sedají a na dotazy Jablonečanů odpovídají i odborníci z řad úředníků. Často diskutovaná bývá bezpečnost a kriminalita ve městě, proto je na setkání zvána i městská policie. Obyvatelé se ptají také na fungování městské hromadné dopravy a úklidu města.