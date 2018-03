Veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour přinese tipy na výlety

Jablonec n. N. – Jablonec se od čtvrtka na tři dny již po osmnácté stává centrem cestování a zábavy. Začíná veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour. Návštěvníky čeká více jak 40 českých i zahraničních vystavovatelů s tipy na letní i zimní dovolenou, bohatý doprovodný program i tradiční řemeslný jarmark.

Euroregion Tour 2017, soutěž regionálních výrobců. Foto: Deník/ Lenka Klimentová

Ať už hledáte dovolenou na samotě u lesa nebo ve městech, která nikdy nespí, na Euroregion Tour 2018 zaručeně najdete to své. Lákadlem bude jistě nabídka Jižních Čech, Východní Moravy či Olomouckého kraje. Za teplem můžete vyrazit s Chorvatskou turistickou centrálou nebo si můžete zamluvit lázeňské pobyty v Karlovarském kraji. Do Jablonce dorazí i Plzeňský, Středočeský, Královéhradecký a Moravskoslezský kraj, chybět nebudou ani Žitavské hory či Jelení Hora nebo Bautzen.



Inspirujte se nabídkou turistických českých regionů i sousedních států, nabídkou subjektů z oblasti cestovního ruchu ale i cestopisnými přednáškami a výstavami. Cestovatelský pořad 5+5 švestek představí nevšední zážitky 10 svérázných cestovatelů. Geograf a fotograf Pavel Svoboda bude přednášet o své dobrodružné cestě Nepálem. Do rytmu vás dostane hudební studio Kokos, taneční vystoupení TŠ X-Dance, TK Xtream nebo živá barmanská show. Pro děti budou od pátku do soboty připraveny tvořivé dílničky Oblastní galerie Liberec. „Přijďte si zaplést ruce do sítí tradiční paličkované krajky nebo vykouzlit krásný dárek ze skleněné bižuterie,“ zvou organizátoři veletrhu.



Více jak 50 českých, polských i německých výrobců vám představí své originální produkty a u některých si budete dokonce moci řemeslo vyzkoušet na vlastní kůži. O tom, že je přirozené pokračovat v rodinné tradici, vás přesvědčí páteční seminář „Rodinná tradice aneb Z otce na syna“, který připravila Okresní hospodářská komora v Jablonci.



Bonusem pro návštěvníky je také možnost vyhrát letecký zájezd pro dva do Bulharska nebo Řecka v hodnotě 10 000 korun. V soutěži je ale čekají i další hodnotné ceny víkendových pobytů, volných vstupenek, ručních sklářských výrobků.



„Tradičně vyhlašujeme soutěž vystavovatelů a regionálních výrobků o nejlepší potravinu, produkt a suvenýr,“ doplnila Petra Raisová z OHK Jablonec. Odmění i nejlepší tým studentů ze středních škol s oborem cestovní ruch, který v pátek předvede svou práci na téma „Moje město / region v proměnách času“.