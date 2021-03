Bytové družstvo Špičák totiž váhá, zda nechat své objekty napojené na stávající centrální zásobování teplem, nebo se připojit na plyn, tedy na dodávky od investora a provozovatele plynovodu, společnosti GasNet.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkJejí pracovníci zatím dokončují připojení domů se zvláštním určením a domova důchodců, připojen je jeden z panelových domů nebo budovy zdejší základní a mateřské školy. Zmíněné domy se buď už odpojily, nebo odpojí od stávajícího centrálního zásobování teplem.

Domov důchodců zřizovaný Libereckým krajem se o budoucnosti ve vytápění dozví až 16. března, kdy bude rada kraje smlouvy o vytápění schvalovat. „Nechci předjímat stanovisko rady, ale se současným provozovatelem jsme v domově řešili problémy třeba s výpadky dodávek,“ přiblížil náměstek hejtmana pro sociální věci Petr Tulpa.

Na obzoru se ale rýsují další problémy, které mohou navýšit už domluvené ceny tepla a teplé vody mezi městem a GasNetem.

Podle vedení radnice i současného provozovatele centrálního zásobování teplem, firmou CZT Velké Hamry, i přes předchozí dohodu nakonec nechce na plyn připojit objekty pod svou správou stavební a bytové družstvo Špičák. A chce zachovat současný stav. „Nyní se připravuje podpis víceleté smlouvy s družstvem, smlouva byla schválena představenstvem, dořešuje se formální podpis,“ přiblížil jednatel CZT Lukáš Sovák.

Podle vedení družstva ale není vše tak jasné. „Smlouva ještě není podepsána ani s jednou ze stran,“ kontroval předseda představenstva SBD Špičák Milan Kašperek. Ani firma GasNet nemá žádné informace o tom, že by družstvo zájem nemělo. „S družstvem Špičák máme uzavřenou platnou smlouvu a očekáváme, že bude dodržena,“ sdělil mluvčí společnosti Pavel Zajíc.

Společnost CZT Velké Hamry, což je konzorcium podnikatelů, kteří si chtějí zahojit pohledávky firmy Golem, od ní převzalo rozvody tepla. Nová společnost teď bojuje za setrvání na trhu. Podle jednatele Lukáše Sováka podepsalo se společností víceletou smlouvu zatím asi 20 odběrných míst, což je asi 200 obyvatel. „Co do odběru tepla je to málo a zásobování teplem by tímto nebylo rentabilní. S objekty družstva Špičák je ale udržitelné,“ doplnil Sovák.

Pokud družstvo odstoupí od smlouvy s GasNet, může se cena za teplo v objektech připojených na plyn zdražit. „Samozřejmě. Dodavatel bude chtít řádné plnění smluvních ustanovení, zejména pak odběru stanoveného odběru tepelné energie,“ poznamenal starosta Jaroslav Najman. Pokud bude ale objem nižší, cena stoupne.

Spory o teplo panují ve Velkých Hamrech delší dobu. Firma Golem loni na podzim zastavila dodávky tepla do 21 domů včetně domů s pečovatelskou službou a školy. Důvodem byl fakt, že s městem neměla uzavřenou smlouvu. Dodávky firma obnovila až poté, co hejtman Martin Půta využil možností, které mu dává nouzový stav, a nařídil firmě dodávky obnovit.

Na vedení města mezitím podal či podá jednatel Golemu Petr Štrojsa trestní oznámení. A ne jedno, proti starostovi a radním jich má údajně mířit až osmnáct. Štrojsa to oznámil svým kolegům v zastupitelstvu města. Sám ale nechtěl informace potvrdit.

Potvrdil je ale Libor Maleček, zakladatel Asociace za práva občanů a podnikatelů, jejímž se stal Štrojsa členem. „Ta oznámení směřují na zneužívání pravomoci úřední osoby nebo na špatné hospodaření s veřejnými financemi. Pana Štrojsu asociace v jeho boji podporuje,“ sdělil Maleček. A reakce vedení města? „Už to beru jako folklór. Já osobně mám svědomí čisté,“ okomentoval starosta Najman. „Nás celý projekt nestojí od začátku ani korunu, máme s GasNet smlouvu na odběr tepla,“ doplnil.

Jednatel společnosti Golem rozporoval plynofikaci města od samého počátku. Argumentuje finanční nevýhodností, zhoršeným životním prostředím nebo údajně zmanipulovanými posudky. Asociace hodlá Štrojsovi pomoci tyto problémy rozplést. „Já osobně si myslím, že má v lecčems pravdu a že je jeho povinností jako zastupitele města dbát na dobré hospodaření s veřejnými financemi,“ doplnil Maleček.

Asociace vznikla v roce 2019. Z médií je známá kauzou brněnského podnikatele Vítězslava Němečka, který na podzim zakazoval vstup do svého krámku s bižuterií lidem s rouškou na obličeji.