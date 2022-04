"A byla by škoda dále nepokračovat. Dnes existují dotační možnosti na revitalizace veřejných prostor, takže možnost rozvoje náměstí tady je," poznamenal starosta Velkých Hamrů Jaroslav Najman. Radnice by v případě úspěšných žádostí ráda pokračovala v revitalizaci samotného náměstí, poslední etapou by pak mohl být přístup k řece Kamenici.

S tím počítají i návrhy architektů Ondřeje Štěpána a Pavlíny Müllerové. "Místní to nevidí, ale v mnoha městech řeka funguje jako veřejný prostor pro relaxaci. Má své kouzlo, které je v mnoha obcích schované," poznamenal Najman.

Některé návrhy jsou doslova futuristické, kde by k řece měly sestupovat arkády se zabudovanou kavárnou, jiné využívají myšlenku širokého schodiště. "Řeka ve městě má obrovský potenciál pro jeho obyvatele. Bohužel tyto kvality jsou v případě Velkých Hamrů upozaděny a řeka je vnímána spíš jako nebezpečná a špinavá stoka, což je logické, protože tak byla historicky primárně využívána," sdělil Ondřej Štěpán.

Návrhem chtěli architekti vnímání řeky narušit a proměnit, ukázat, že se v tomto ohledu doba změnila. "Známým příkladem u nás může být pražská náplavka, zahraničním pak například Lublaň, kde je koryto řeky regulované podobným způsobem jako ve Velkých Hamrech, ale je doplněno terasami, schody, moly," doplnil Štěpán.

Zdroj: DeníkPlocha náměstí má ale dál běžně sloužit jako parkoviště pro návštěvníky městského centra a rezidenty, vzniknout by měla vzniknout i dobíjecí stanice elektromobilů. Bude zvážena možnost parkování na ploše zpoplatnit či stanovit časový režim parkování tak, aby nebyl v kolizi s dalšími aktivitami, které se mohou na ploše odehrávat.

Na hranici náměstí provozuje město Obecní cukrárnu. Před ní by mohla vzniknout velkorysá předzahrádka. "Slibují nám již dlouho, její vznik by byl krásný. A čím větší, tím lepší," pousmála se cukrářka Marie Voldřichová. Místní o revitalizaci náměstí ale jinak moc neví. Na veřejné projednání návrhů dorazili jen dva místní.

Nevzhledná asfaltová plocha dnes slouží vlastně jen jako parkoviště. "Určitě by se to mohlo změnit, je to spíš plocha než náměstí. Jen aby tady zůstalo alespoň pár míst k parkování," popsal čtyřiapadesátiletý Josef, který tady často parkuje.

Náměstí hyzdí budova bývalého kina, v níž část zabírá právě Obecní cukrárna. I to by se ale mělo změnit. Město budovu před lety odkoupilo od TJ Sokol. Má tu vzniknout až deset velkometrážních bytů pro rodiny, cukrárna by mohla získat větší zázemí. Záleží však na dotačních příležitostech.

Město zaplatilo za objekt a přilehlé pozemky 2,4 miliony korun, projekt počítal s rekonstrukcí za cirka 30 milionů. Předběžné plány počítají i s určitou přístavbou a celkovou rekonstrukcí objektu. j"Hyzdí centrum města, chceme to tady zkrášlit," doplnila místostarostka Velkých Hamrů Klára Pospíšilová.