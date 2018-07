Velká vedra vystřídají v pátek silné bouřky

Severní Čechy - Velkou část České republiky ve čtvrtek zasáhla vedra s teplotou až 32 stupňů Celsia. Ta v pátek odpoledne a večer vystřídají silné bouřky. V Ústeckém kraji je také od čtvrtka do odvolání zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Výstraha před vysokými teplotami platí do čtvrtečních 19.00 pro oblasti do 400 metrů nadmořské výšky, a to v Praze, Středočeském, Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji a také v částech Libereckého, Ústeckého a Jihomoravského kraje.

Pro Ústecký kraj také kvůli přetrvávajícímu suchu platí výstraha před požáry, kterou podle ČHMÚ neovlivní ani dnešní lokální deště. Požáry, které ovlivnilo velké sucho však kraj sužují již několik dnů.

Ten největší u trati mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi vypukl ve středu dopoledne a stále ještě zaměstnává hasiče a komplikuje železniční dopravu.

"Lik­vidaci požáru ztěžovaly klimatické podmínky, dlouhotrvající sucho, vysoká teplota a špatně přístupný terén," potvrdil za hasiče Milan Rudolf. Pravděpodobnou příčinou požáru je jiskra od lokomotivy.

„Závada na nákladním vlaku v kombinaci se suchem je jednou z hypotéz,“ potvrdila mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová s tím, že věc budou vyšetřovat hasiči.

V pátek se pak budou hlavně na jihovýchodě republiky vytvářet bouřky, ojediněle i s přívalovými dešti.

Výstraha před silnými bouřkami platí v pátek od 12:00 do 21:00 pro jižní polovinu Jihočeského kraje, východní část Vysočiny a Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Přívalový déšť může místy zatopit níže položená místa a sklepy.

Kvůli horku meteorologové doporučují lidem omezit tělesnou zátěž a pohyb na přímém slunci, dodržovat pitný režim a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, hlavně v autech. Kvůli suchu by také lidé neměli rozdělávat ohně v přírodě nebo vypalovat trávu a měli by úsporně hospodařit s vodou.