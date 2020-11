„Naše vize jsou v první řadě zajistit spolehlivé dodávky tepla ve městě Velké Hamry na topnou sezonu 2020/2021, která se začátkem října 2020 nacházela v patové situaci,“ přiblížil zástupce nově vzniklé společnosti Lukáš Sovák.

Nyní se snaží přesvědčit obyvatele města i samotnou radnici, že dokážou dodávat teplo za nižší ceny, než je tomu plánováno po právě probíhající plynofikaci města, i větší ekologičností. „Znečistění se přesune z okrajové průmyslové oblasti obce přímo do obytné části. Zejména rakovinotvorné plyny budou na sídlišti ve Velkých Hamrech na úplné hranici přípustnosti dle výpočtu v rozptylové studii. Je tak zcela jisté, že nastanou dny, kdy inverzní charakter zapříčiní výrazné překračování těchto limitů,“ varovala společnost CZT Velké Hamry na svých webových stránkách.

Ve Velkých Hamrech se přitom již mělo od začátku října topit plynem. Radnice má s účinností od 1. října letošního roku uzavřenou smlouvu na dodávky tepla s firmou GridServices. „V době podpisu smlouvy v lednu 2019 byl termín zahájení dodávek nastaven reálně,“ popsal starosta města Jaroslav Najman.



Provozovatel centrálního zásobování teplem, firma Golem, však v průběhu stavebního řízení využil veškerých možností, jak celé stavební řízení protáhnout a tím znemožnit plnění smlouvy v řádném termínu. „Tím se firma snažila zmařit plynofikaci obce. S firmou GridServices město nehodlá ukončit smlouvu, neboť město chce, aby k plynofikaci došlo,“ doplnil starosta.



Práce na plynofikaci obce začaly na začátku října. „Přestože došlo ke zdržení celého projektu, které bylo způsobeno pozdním vydáním stavebních povolení a územních rozhodnutí, jsme připraveni připojit první zákazníky ještě do konce roku. Je pro nás absolutní prioritou splnění našich závazků vůči našim zákazníkům v co nejkratším možném termínu,“ sdělil Pavel Zajíc, mluvčí společnosti GasNet, jejíž dceřinou společností je GridSevices.

Město chce kvůli plánované plynofikaci podepsat smlouvu o dodávkách tepla s CZT Velké Hamry na pouhý rok. To by astronomicky zvýšilo cenu tepla, o více než sto procent. Věřitelé se totiž snaží dostat zpět co nejvíce z milionových pohledávek za firmou Golem.



Do ceny tepla musela nová společnost promítnout náklady spojené se zajištěním dodávky tepla pro město – tedy náklady na osazení dalších kotlů, jejich připojení a podobně, poté toto vše rozpočítat do ceny na dvanáct měsíců. Sama firma požaduje pětiletou smlouvu, při jejímž plnění by se cena tepla zvedla jen nepatrně.

Skokový růst tepla vadí obyvatelům, kteří podepsali petici proti uzavření smlouvy mezi městem a CZT Velké Hamry jen na jeden rok. Společnost CZT Velké Hamry před několika dny rozeslala uživatelům bytů v objektech napojených na vytápění leták, kde varuje před nárůstem ceny tepla po plynofikaci o cirka 30 procent.



Problémy mezi městem a původním provozovatelem centrálního zásobování teplem, firmou Golem, se táhnou již několik let. Spor vyvrcholil na začátku října, když společnost na několik dní zastavila dodávky tepla nejen do bytových domů, ale i do místní základní školy. Věc přímo na místě řešil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta poté nařídil obnovení dodávek tepla.