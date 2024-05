Čtrnáct obcí z Libereckého kraje se v letošním roce přihlásilo do soutěže Vesnice roku. Největší zájem byl na Liberecku, kde leží hned osm účastníků. Jablonecko budou reprezentovat dvě obce.

V loňském roce se po dlouhé době stala nositelkou ocenění obec z Liberecka – Bílý Kostel nad Nisou. | Foto: kraj-lbc.cz / Jan Mikulička

Jde o Zlatou Olešnici a Jiřetín pod Bukovou. Nyní čeká všechny přihlášené obce návštěva hodnotitelské komise, která rozhodne o vítězi. Slavnostní vyhlášení spojené s oceněním krajského kola se uskuteční 8. srpna ve vítězné obci.



Komise navštíví obce na konci května a na začátku června. „Přihlášené obce hodnotí v řadě oblastí. Jsou jimi koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce,“ řekl Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Celostátní kolo, do kterého postupují vítězové krajských kol, bude následovat počátkem září, vítěze krajských kol opět navštíví celostátní hodnotitelská komise v týdnu od 2. až do 9. září. Nositel titulu Vesnice roku 2024 bude nově vyhlášen 21. září v Uherském Hradišti. Loni se přihlásilo v kraji do soutěže třináct obcí – o jednu méně než letos. Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2023 v Libereckém kraji se stala obec Bílý Kostel nad Nisou. Více informací se nalézá na webových stránkách soutěže www.vesniceroku.cz.

