Vesnice roku? Zkouší to i Zlatá Olešnice

Liberecký kraj – V soutěži se o titul v Libereckém kraji utká 16 obcí.

Sokolovna Zlatá Olešnice.Foto: archiv obce

Dva miliony korun a k tomu octavie na dva roky zdarma. Nejedná se o nabídku výhodného úvěru, ale o hlavní výhru v celostátní soutěži Vesnice roku. Napříč zemí se do letošního ročníku přihlásilo 228 obcí a malých měst, z Libereckého kraje jich je šestnáct. Soupeřit budou i mezi sebou o krajský titul. „Přeji všem soutěžícím hodně štěstí v krajském kole a krajským komisařům hodně sil. Věřím, že jejich rozhodování nebude jednoduché,“ řekla ministryně pro místní rozvoj v demisi Klára Dostálová.

Za výhru v krajské soutěži získá takzvanou Zlatou stuhu a milion korun. Například loňský vítěz, obec Kruh na Semilsku, částku hodlá použít na modernizaci místního bazénu a mateřské školy. Mezi už výrazně méně finančně zajímavými výhrami jsou pak další různobarevné stuhy, cihly a jiné ceny. Alespoň diplom, třeba za vzorné vedení obecní kroniky, si odnáší každý.

„Tahle soutěž je perfektní v tom, že vás donutí zamyslet se znovu nad svou obcí. Hlavní je to, že vás to motivuje a nutí posouvat vesnici dál. Nacházejí se nové věci, vymýšlejí a realizují. Zkrátka obec nespí a není v ní mrtvo,“ podotýká starosta Petr Felkner ze Svijan, které jsou jedním z letošních soutěžících. V průběhu května a června navštíví krajští komisaři soutěžící vesnice. Ty mají na prezentaci vždy zhruba dvě hodiny, během kterých musejí předvést to nejlepší, co mohou nabídnout.

„V čase, který jim bude určený, mohou obce prezentovat jejich realizované i plánované projekty, tradiční akce, které pořádají, společenský život, jež zpestřuje celý jejich kalendářní rok a mnohé další,“ popisuje průběh návštěv mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

Prysk na Českolipsku v krajské soutěži zvítězil před dvěma lety, v celostátním kole se pak malebná podhorská vesnice umístila na druhém místě. Podle místního starosty Jana Svitáka účast přinesla hlavně oživení obce. „Myslím si, že je důležité hlavně to, že se ti lidé semknou. Nám to pomohlo tím, že nám hodně naskočil společenský život. Místní to vzali za své a všemožně pomáhali,“ říká.

Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola, které se koná první zářijový týden. Vítěz celostátního kola a nositel titulu Vesnice roku 2018 bude vyhlášen 15. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Které vesnice jdou do boje…BOZKOV (okr. Semily, 576 obv.) HEŘMANICE (okr. Liberec 269 obv.) JANŮV DŮL(okr.Liberec, 156 obv.) JEŘMANICE (okr. Liberec, 536 obv.) KRAVAŘE (okr. Česká Lípa, 782 obv.) POLEVSKO (okr. Česká Lípa, 420 obv.) RALSKO (okr. Česká Lípa, 1995 obv.) SVIJANY (okr. Liberec, 304 obv.) TATOBITY (okr. Semily, 552 obv.) VŠELIBICE (okr. Liberec, 546 obv.) VYSKEŘ (okr. Semily, 388 obv.) ZAHRÁDKY (okr. Česká Lípa, 713 obv.) ZLATÁ OLEŠNICE (okr. Jablonec nad Nisou, 503 obv.)